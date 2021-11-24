Службы Алжира пресекли ввоз крупных партий наркотиков через границу с Марокко

Алжир, 24 ноября. Объединенные силы алжирской армии при взаимодействии со службами безопасности пресекли попытки ввоза крупной партии наркотиков через границу с Марокко на территорию Второго и Третьего военных округов.

В одном районе силовикам удалось арестовать девять контрабандистов, сообщают источники в местных СМИ. У них изъяты запрещенные вещества в количестве около 500 кг. В ходе еще одной засады задержаны 25 злоумышленников, которые также пытались перевезти 211 кг гашиша и более 35 тыс. галлюциногенных таблеток.

«Подразделения Национальной народной армии провели несколько успешных операций, результаты которых отражают высокую степень профессионализма и постоянную готовность наших вооруженных сил на всей территории страны», — говорится в отчете министерства обороны Алжира за период с 17 по 23 ноября.

По информации ведомства, в ходе прочесывания территории в городе Бумердес силовики задержали четырех преступников, оказывающих содействие террористическим группам, а также обнаружили и уничтожили пять тайников, 21 самодельную бомбу и 81 килограмм взрывчатых веществ.

Через страны арабского Магриба проходят многочисленные маршруты контрабандистов и торговцев наркотиками и оружием. Ранее международная редакция ФАН опубликовала материал о том, как Ливия стала главным транзитным пунктом для перевозки запрещенных веществ.