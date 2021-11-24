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Китайский биолог Дик сообщил о необычайной сложности химических процессов на дне океана

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 18:46
Наука
Китайский биолог Дик сообщил о необычайной сложности химических процессов на дне океана
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Пекин, 24 ноября. Ученые из университета в Чанше исследовали химические процессы вблизи геотермальных источников на дне океана. Как оказалось, сложность химических реакций напрямую зависит от того, сколько в подземных ключах водорода.

В подземных глубинах горючая жидкость из геотермальных источников смешивается с морской водой, и это дает возможность увидеть жизнь уникальных биологических сообществ. Бактерии возле «черных курильщиков» синтезируют сахара и аминокислоты. Причем процесс синтеза происходит лучше в том случае, если в воде из источников много водорода. При этом имеет место и обратный процесс — распад органических веществ, сообщает издание Planet Today.

«В микробных сообществах на дне океана есть два противоположных процесса — высвобождение энергии в результате биосинтеза основных строительных блоков и энергозатраты на полимеризацию», — отметил Джеффри Дик, ведущий автор исследования.

Ученые проанализировали «групповую аддиктивность» белков, чтобы понять термодинамическую модель их взаимодействия. Как оказалось, химические процессы на дне океана еще сложнее, чем они предполагали ранее.

Исследователи пытаются использовать геотермальные источники не только для теоретической науки, но и для прикладной. К примеру, кенийские специалисты планируют развивать экологически чистую энергетику на основе этих зон.

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биология сахар дно океана биохимия аминокислоты
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