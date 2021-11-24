В Сети отреагировали на требование «Зеленых» отменить санкции против «СП-2»

Берлин, 24 ноября. Пользователи Сети отреагировали на требование немецкого парламентария в адрес США отменить новые санкции в отношении «Северного потока — 2».

В Германии выступил резко против новых санкций, которые США вводят против газопровода «Северный поток — 2». Интересно, что жесткую критику ограничений высказал депутат от партии «Зеленые» Омид Норипур. При этом ранее именно «Зеленые» считались главными противниками строительства газопровода в Германии.

Представитель Бундестага подчеркнул, что «СП-2» является коммерческим проектом Германии и России, который позволяет диверсифицировать поставки топлива, а потому будет полезен всему Евросоюзу. При этом немецкий политик отметил, что о дружбе между Вашингтоном и Берлином не может быть и речи, если Соединенные Штаты пытаются воздействовать на ФРГ силовыми методами.

Пользователи Сети по-разному оценили высказывание депутата Бундестага Омида Норипура. Одни комментаторы отметили, что проект «СП-2» действительно коммерческий, и Германия сможет получить от него хорошую выгоду, но именно этого США и не хотят допустить.

«Задержка пуска "СП-2" нанесет существенный экономический и финансовый ущерб Германии, а это значит, что и ЕС пострадает»; «Принимая газ из России по "СП-2", Германия может очень хорошо зарабатывать, выполняя роль посредника и распределяя газ по всему ЕС. Более того, не будет обиженных и недовольных, да и на Россию никто не будет "катить бочку" без повода»; «Бундестаг и Германия — это рабы США. А что может делать раб против своего рабовладельца?»; «Немцы тянут в свою страну газопровод, чтобы получать дешевый газ. Почему это решение неверное?»; «Интересно, а с чего вообще американский закон «О защите энергетической безопасности Европы» распространяется на то, что их не должно волновать в принципе? Об энергетической безопасности Марса или Антарктиды они там закон не разработали?»; «Когда уже перестанут называть откровенных врагов партнерами и коллегами!? Что-нибудь делается для того, чтобы было начихать на санкции?», — пишут пользователи.

ФБА «Экономика сегодня» /

В то же время некоторые комментаторы с иронией восприняли новость. Они отметили, что, оказавшись в парламенте, «Зеленые», судя по всему, решили сменить риторику в отношении «СП-2», так как отсутствие газа в стране явно не добавит им политических очков от избирателей.

«Зима близко, да и не только зима, а еще и остановка промышленности. Вот потому "Зеленые" и зашевелились»; «"Зеленые", видимо, хотели только языком болтать, что они против, а сами планировали втихую подключить «Северный поток — 2». Но с американцами такая штука не пройдет»; «Одно дело делать фантастические обещания в ходе предвыборной кампании, и совершенно другое — выполнять их, работая в правительстве. Существующую в мире реальность невозможно изменить словами и обещаниями»; «Достали Штаты со своими санкциями так, что даже немецкие «Зеленые», самые ярые противники "СП-2", выступают против этих санкций»; «"Зеленые" начали созревать! Поняли наконец, что мир лучше противостояний»; «Немецкие "Зеленые" поняли, что если по их вине немцы этой зимой замерзнут, то никакие американцы не спасут их от людского гнева»; «Уже примерзли "Зеленые"? А как противились, как выступали против "СП-2". И впереди целая холодная зима, вот и зашебуршились, голос подавая», — отмечают в Сети.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс заявил, что Россия по-настоящему укрепила свои позиции за последние годы и теперь может уверенно говорить с Соединенными Штатами с позиции силы.