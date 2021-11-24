Власти Сомали объявили чрезвычайное положение на фоне засухи

Могадишо, 24 ноября. Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле объявил чрезвычайное положение в стране из-за охватившей ее засухи.

В ходе очередного заседания кабмина глава правительства сказал, что нынешняя ситуация угрожает многим жителям, и призвал международное сообщество помочь всем пострадавшим от продолжительной нехватки воды, обусловленной отсутствием сезонных дождей.

رئيس الحكومة محمد حسين روبلى يعلن عن حالة إنسانية طارئة بسبب الجفاف الذي يضرب ربوع البلاد، ويدعوا المواطنين والمجتمع الدولى إلى التحرك السريع لنجدة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف. #الصومال pic.twitter.com/i7e0YhFvOP — Mohamed Ibrahim Moalimuu (@MOALIMUU) November 23, 2021

Согласно отчетам мировых организаций, миллионы сомалийцев страдают от острого дефицита продовольствия и питья. Правозащитники опасаются вспышки гуманитарной катастрофы в случае, если люди не получат срочную поддержку. В то же время Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) заявило, что около 2,3 млн человек, или примерно пятая часть населения страны, расположенной на Африканском Роге, практически не имеют доступа к воде, так как русла рек и колодцы пересохли.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) указала на очень тревожную ситуацию. Согласно ее заявлению, более 96 тыс. человек, проживающих в основном в центре и на юге страны, уже покинули свои дома из-за нехватки еды и питья. Примечательно, что в Сомали наблюдалось 12 острых засух подряд. Стихийные бедствия в последние годы стали основной причиной перемещения населения. Африканская страна переживает длительный период нестабильности и входит в число государств, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата в мире.