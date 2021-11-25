Украинские противники вакцинации перекрыли центр Киева и митинговали под окнами СБУ

В Киеве состоялись очередные массовые акции противников вакцинации от COVID-19. Антипрививочники провели большой митинг под Верховной радой, после чего прошли маршем по центру города к зданию Службы безопасности Украины (СБУ). Корреспондент ФАН передает с места событий.

Напоминаем, мнение киевского корреспондента ФАН может не совпадать с позицией редакции. Также напоминаем, что ФАН ни в коей мере не поддерживает противников вакцинации.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Митинги против вакцинации и карантина проходят во многих странах Европы. Но только на Украине власти относятся к антиваксерам настолько лояльно: полиция, как правило, не разгоняет этих людей, СМИ освещают их «подвиги», а власти делают вид, что не замечают. 24 ноября на площадь перед Верховной радой противники вакцинации и карантинных ограничений вышли около десяти утра. Поначалу казалось, что само движение пошло в стране на спад — в одиннадцатом часу здесь было всего сотни три манифестантов.

Они держали плакаты «Остановите медицинский фашизм!», «Права человека превыше всего!», «Власти, восстановите правопорядок на Украине!», «За запрет принудительной вакцинации!» и т. д. Сами участники объясняли свою малочисленность тем, что полиция и Нацгвардия на въезде в город блокировали десятки автобусов, на которых в Киев с утра добирались протестующие из регионов.

Ближе к половине двенадцатого дня их число стало стремительно увеличиваться, и в итоге достигло четырех-пяти тысяч человек. По настроению толпы чувствовалось, что она готова на «подвиги».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Местные силовики хорошо подготовились: в правительственном квартале Киева с самого утра были значительно усилены меры безопасности. Полицейские патрули по 10-12 человек были выставлены почти на всех перекрестках и светофорах. Правоохранители помнили, что во время предыдущей акции антиваксеров, прошедшей в начале ноября, те блокировали на пешеходных переходах проезд автомобилей и общественного транспорта, ругались и вступали в схватки с водителями, кричали в лицо полицейским о своих правах и вели себя крайне агрессивно. В итоге тогда центр украинской столицы на пару часов сковали огромные пробки.

Участники нынешней акции вели себя более мирно. Они потребовали от властей отменить обязательную вакцинацию для ряда профессий: школьных учителей, библиотекарей, работников сферы обслуживания и др. При этом они обвиняли журналистов во лжи о распространении коронавируса и требовали свободы слова. По словам манифестантов, причин для возмущения у них очень много. Например, отстранение от работы без прививок от коронавируса, вынужденная дистанционка для детей, с которыми некому сидеть дома, и т. д.

«Власть грубо нарушает наши конституционные права! В свободной стране не должно быть дискриминации по медицинским признакам! Не имея справки о вакцинации, мы вынуждены тратить большие деньги на тесты каждые 72 часа, чтобы вести нормальную жизнь!» — возмущались манифестанты.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Люди собрались здесь, потому что системно нарушаются базовые права человека. Народ не может на это не реагировать. Я надеюсь, нам совместными усилиями удастся донести до Верховной рады, что права человека — вещь священная. Сейчас они своими законами делают все, чтобы загнать людей в состояние «экономического геноцида». Этому нужно дать оценку с точки зрения законности их действий. В первую очередь партии «Слуга народа», а также тем партиям, которые голосуют за антиукраинские законопроекты: за «Закон о продаже земли», «О легализации игорного бизнеса» и другие», — заявил политик Дмитрий Василец.

Впрочем, на этот раз манифестанты не собирались бесконечно стоять у стен Рады. Во-первых, на улице было уже достаточно холодно, во-вторых, сюда же неожиданно пришли со своей акцией националисты из запрещенной в РФ организации УНА-УНСО1 во главе с лидером Николаем Кохановским. Радикалов было совсем немного — буквально горстка. Но они принесли с собой мощные колонки и «духоподъемными» маршами полностью заглушали протесты антиваксеров.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Около полудня лидеры антипрививочников заявили, что намерены начать марш по центральным улицам Киева, в том числе в поддержку лидера своего движения — львовянина Остапа Стахова, которого накануне взяли под стражу во Львове по обвинению в госизмене. Колонна протестующих прошла по улице Грушевского мимо здания кабмина, спустилась вниз к майдану, прошагала по Крещатику, свернула на бульвар Тараса Шевченко и направилась к ГУ СБУ. При этом колонна противников вакцинации выглядела внушительно — она растянулась по улицам на несколько сотен метров.

Интересно, что на этот раз практически у всех участников марша флаги Украины, которые они принесли с собой, были перевернуты. Журналистам антиваксеры заявили, что именно такой флаг страны — правильный.

«Почему такие флаги? Да потому что у нас с головой все в порядке, а у властей — нет. Они всячески портят людям жизнь под предлогом эпидемии, вводят локдауны, а теперь увольняют многих из нас с работы! Говорят же в народе — желто-голубой флаг. Вот у нас он именно такой!» — пояснили протестующие.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Огромная толпа участников акции в итоге пришла на улицу Владимирская — под здание СБУ, где организовала финальный митинг. Требования звучали те же — отменить обязательную вакцинацию, перестать дискриминировать граждан при помощи QR-кодов и т. д. Сам митинг закончился конфузом: на импровизированную сцену, установленную на автомобиле, вдруг забрался радикальный активист Андрей Рачок, который прославился тем, что в конце 2020 года повалил иудейский праздничный светильник — ханукию на Контрактовой площади.

По регламенту, националистам на митинге антиваксеров никто слова не давал, но радикал Рачок насильно отобрал микрофон у ведущей митинга. Однако расчет националиста на внезапность не удался — владелец автомобиля не растерялся и отключил микрофон. Некоторое время покричав в неработающую аппаратуру, радикал с досадой сплюнул и слез со сцены.

Протест антипрививочников в Киеве закончился около двух часов дня. Большинство из манифестантов были на ногах с раннего утра, они сильно устали и замерзли.

«Мы будем заканчивать сегодняшний протест, но он все равно продолжится — в наших сердцах и душах. До новых встреч!» — этими словами организаторы проводили участников акции.

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