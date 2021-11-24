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Пластический хирург предположил, что произошло с лицом Андрея Малахова

Шоу-бизнес
Пластический хирург предположил, что произошло с лицом Андрея Малахова
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 24 ноября. Пластический хирург Максимильян Абозин перечислил вероятные операции и процедуры, на которые мог решиться телеведущий Андрей Малахов. По мнению эксперта, они стали причиной того, что произошло с лицом звезды экрана.

Поклонники обратили внимание на изменения во внешности Малахова. По словам Абозина, телеведущий нередко прибегает к услугам косметологов. Хирург предположил в комментарии изданию PopCornNews, что знаменитость делает лазерные шлифовки и вкалывает ботулотоксин, то есть, ботокс.

«Филлеры местами, предположительно, в области подбородка, хотя у него и так достаточно угловатое лицо», — обратил внимание эксперт.

Как думает Абозин, Малахов не обошелся без пластики век. При этом пластический хирург не исключает, что лицо телеведущего могло измениться по естественной причине — из-за похудения.

Сам Малахов, старающийся сохранять цветущий внешний вид, не подтверждал использование услуг профессионалов в области красоты. Ведущий старается заниматься спортом и следовать определенному графику.

Однако поклонники все равно переживают за любимую звезду экрана. Например, зрители и коллеги заподозрили Малахова в ношении парика. Некоторые предположили, что телеведущий облысел из-за серьезной болезни. Другие же считают, что он просто сделал неудачную стрижку, которую теперь прячет от аудитории.

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малахов телеведущий пластический хирург
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