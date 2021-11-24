Звездные авиадебоширы: кто из знаменитостей скандалил в самолете

Госдума приняла законопроект, разрешающий бортпроводникам применять к авиадебоширам специальные средства сдерживания при создании ими непосредственной угрозы безопасности полета, жизни и здоровью других лиц. Среди нарушителей порядка нередко замечают и знаменитостей, которые в салоне воздушного судна не стесняются своего вызывающего поведения.

ФАН рассказывает о звездах-дебоширах и причинах их неподобающего поведения.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Ольга Бузова

В январе 2018 года певица Ольга Бузова возвращалась в Москву из Таиланда, где праздновала свой 32-й день рождения. Как утверждали очевидцы, звезда осталась без места в бизнес-классе. Не желая лететь в экономе, Ольга обратилась к бортпроводникам с просьбой найти ей место в бизнесе. Стюардесса пыталась уговорить одного из пассажиров поменяться местами с Бузовой, в ответ звучало лишь возмущение и негодование. В итоге Бузова все же исполнила свой каприз и заполучила место в бизнес-классе, правда, за это ей пришлось заплатить.

Кадр из сериала «Склифосовский» /

Максим Аверин

Со звездой телесериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Максимом Авериным также на борту самолета произошел неприятный инцидент. В 2019 году Аверин летел из Барнаула в Москву. Бортпроводники сообщали, что и актер, и его директор Николай Коренев находились в состоянии алкогольного опьянения. Они нецензурно выражались и игнорировали замечания. В аэропорту Шереметьево хулиганов доставили в полицейский участок, а Аверина оштрафовали на 500 рублей.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Алексей Панин

В 2018 году эпатажного актера Алексея Панина сняли с рейса за пьяный дебош. Сообщалось, что Панин игнорировал предупреждения и несколько раз курил в туалетной комнате. Актер объяснял, как правильно закрывать детектор дыма. Кроме прочего, Панин называл себя звездой, норовился раздать всем присутствующим автограф и оскорбительно отзывался в адрес экипажа лайнера. После нелепого инцидента авиакомпания взыскала с Алексея расходы на санитарную обработку самолета.

instagram.com / @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская угодила в скандал в 2018 году. Ее сняли с самолета, который вылетал из Москвы в Омск, из-за ссоры с экипажем воздушного судна. По информации бортпроводников, стюардесса попросила Любовь поместить собаку в переноску, как этого требуют правила авиаперевозок. Успенская отказалась соблюдать правила авиаперевозок и устроила разборки с бортпроводниками. Одна из стюардесс вызвала полицию, после чего Успенскую попросили покинуть самолет. Сама певица утверждала, когда хотела поместить животное в сумку, бортпроводница перегородила ей дорогу, не дав открыть переноску, а затем пожаловалась командиру экипажа.

instagram.com / @lopyrevavika

Виктория Лопырева

Известную российскую модель и тогда еще супругу футболиста Федора Смолова Викторию Лопыреву сняли с рейса в аэропорту Екатеринбурга в октябре 2014 года. Самолет двигался по взлетной полосе, а Лопырева в это время, закинув ноги в ботинках на стену, разговаривала по телефону. Стюардесса попросила Викторию выключить мобильный. По версии бортпроводницы, Лопырева на замечания не реагировала, материлась и демонстрировала свой «высокий статус». Фотомодель же после инцидента уверяла, что прервала звонок по первому требованию, а стюардесса ее оскорбляла.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак — любительница устраивать скандалы в том числе в аэропортах и в самолетах. Однажды после замечания стюардессы выключить ноутбук во время посадки, Собчак, напротив, демонстративно продолжила громко стучать по клавиатуре. Однажды Ксения не успела на посадку, но все равно требовала ее пустить на борт. Угомонить телеведущую получилось только в отделении полиции. В июне 2016 года, направляясь в Санкт-Петербург, Собчак была недовольна тем, что вылет задержали на 40 минут по вине пассажира, потерявшего посадочный билет.

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Александр Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попадал в скандальные ситуации не один раз. В 2012 году Александр, направляясь в Барнаул, сильно напился в самолете, громко разговаривал и даже чуть не подрался с другим пассажиром. Емельяненко оштрафовали на 700 рублей. Кроме того, боксер отбыл трудовую повинность в Афонском монастыре: таскал камни в каменоломне, пек хлеб, столярил. Спустя год по пути в Тюмень Емельяненко снова учинил скандал на борту воздушного судна, после чего компания по организации турниров по смешанным единоборствам объявила о расторжении контракта с Александром.

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Вениамин Смехов и Леонид Якубович

Актер и телеведущий Вениамин Смехов и телеведущий Леонид Якубович летели эконом-классом из Ханты-Мансийска. При посадке самолета Смехов направился в уборную бизнес-класса. Бортпроводница сделала Вениамину Борисовичу замечание, что ему совсем не понравилось. Смехов вспылил и даже оттолкнул стюардессу. Высадку пассажиров задержали на 20 минут, так как у трапа актера встречала полиция. Якубович поддержал своего коллегу, а Смехов после допроса признался журналистам, что перед ним «извинились».

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 подтвердила информацию о самоубийстве пассажира рейса Шарм-эш-Шейх — Самара. Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия.