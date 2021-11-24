Почему молодежь Чили голосует за левых: репортаж ФАН из посольства в Москве

21 ноября в Чили прошли президентские выборы, в результате которых во второй тур вышли кандидат от левого большинства, 35-летний Габриэль Борич, и правый консерватор Хосе Антонио Каст.

Посол Чили в Российской Федерации Эдуардо Эскобар Марин и молодой чилийский экспат, ответственный за участковую избирательную комиссию при Консульстве Республики Чили, рассказали специальному корреспонденту МФАН о том, как проходили выборы для чилийцев, живущих в Москве — и о своем взгляде на политические процессы в их родной стране.

Хочется стабильности

Посол Республики Чили в России Эдуардо Эскобар Марин — дипломат с 32-летним стажем. Список стран, в которых ему довелось работать, впечатляет: Аргентина, Берег Слоновой Кости, США, Австралия, Канада. Назначение в Москву сеньор Эскобар получил в марте 2021 года.

К 12 часам дня 21 ноября голосовать в Консульство пришло всего восемь из ожидаемых 40 человек. Сеньор Эскобар пояснил — хотя по закону приписка к участку по месту жительства обязательна, сама явка на выборы обязательной перестала быть в 2012 году. Поэтому особенного ажиотажа в особняке в Денежном переулке не ожидается.

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«В настоящее время из семи с лишним миллионов потенциальных избирателей в Чили голосует всего около четырех миллионов. Во многих других странах результаты выборов при подобном допущении могли бы признать недействительными. Поэтому сейчас в Конгрессе поговаривают о том, чтобы вновь сделать голосование обязательным», — рассказал посол Эскобар.

Тем не менее чилийские резиденты в Москве проявили достаточно высокую гражданскую активность. На участок в Консульстве явилось 29 человек, а результаты голосования отразили общую тенденцию по стране: основными соперниками оказались Борич (13 голосов) и Каст (11).

Федеральное агентство новостей /

По мнению Эдуардо Эскобара, низкая избирательная активность объясняется тем, что люди в последние годы устали от политики, и этот феномен характерен не только для Чили, но и для других стран Латинской Америки.

«Регион поляризован и переживает непростые времена, а среднестатистическому человеку хочется стабильности», — вздыхает дипломат.

Поляризация и напряженность

Орасио Салас — молодой чилийский предприниматель. Он свободно говорит на испанском и русском, по образованию — экономист, по убеждениям — либертарианец. В консульстве Чили в минувшее воскресенье он добровольно исполнял обязанности ответственного по УИК.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Орасио живет в России уже девять лет: в 2012 году он поступил на экономический факультет РУДН.

ФАН: Почему именно в России?

— У меня мама русская и часть семьи в Москве. Поэтому я с детства рос а атмосфере русской культуры и очень хотел здесь учиться.

— И как? Реальность соответствовала ожиданиям?

— Все, конечно же, оказалось намного сложнее. Я приехал сюда совсем молодым человеком, и по мере того, как взрослел, менялись мои взгляды и оценки.

— Вы поддерживали связи с исторической родиной, Чили?

— Да, конечно. Родина — это родина, не важно, где живешь. Я всегда следил за политической повесткой, а сейчас особенно — потому что ежедневно связываюсь с чилийскими коллегами. По рабочим и финансовым делам отслеживать конъюнктуру просто необходимо.

— И какое впечатление складывается у вас о нынешней ситуации в Чили?

— Страну бросает из крайности в крайность. Собственно, именно поэтому в борьбе за президентское кресло сошлись представитель радикальных левых и представитель радикальных правых. И проблема даже не в экономических или социальных гарантиях, которые они обещают — тут мы, скорее всего, имеем дело с ценностным противостоянием.

wikipedia.org / Marcellablues / CC BY-SA 4.0

— Что вы имеете в виду?

— Мне 27 лет, и я общаюсь с ровесниками в Чили, бывшими одноклассниками, коллегами, или же с чилийскими студентами здесь, в Москве. И тех, и других условно можно поделить на две категории: одни думают, что им кто-то что-то должен, и государство — это такой «папик», у которого можно потребовать и возмутиться, если не дают. Представители этой группы — потребители. Им лень учиться, они не развивают критическое мышление.

Вторая группа предпочитает нести ответственность сама за себя и близких, и на себя же в первую очередь рассчитывает. Соответственно, первая группа проводит жизнь в ожидании и нытье (а иногда довольно агрессивных стычках с оппонентами, даже если речь о постах в соцсетях). Вторая между тем самосовершенствуется, работает над собой — чтобы иметь ресурс и добиться своего.

Вот и получается, что первые голосуют за коммуниста Борича, а вторые за правого консерватора Каста. И договориться между собой они никак не могут, потому что в принципе говорят на разных языках.

Интересно то, что и в первой, и во второй группе могут быть как левые, так и правые.

Global Look Press / Jorge Villegas / Xinhua

Независимость, ответственность, благодарность

— Лично ваши ценности — какие они?

— Независимость, ответственность, благодарность. И все это закольцовано в свободе.

— Вторая группа?

— Да.

— Судя по результатам голосования в Консульстве, среди чилийцев, проживающих в Москве, приблизительно одинаковое количество представителей первой и второй группы. Выходит, что жизнь в других реалиях — и возможность взглянуть на какие-то вещи со стороны — не накладывают на ценности и идеологию никакого отпечатка?

— В целом экспаты здесь радикализуются. Но вообще жизнь в другой стране меняет, скорее, бытовые привычки и манеру поведения, а не убеждения. Например, тут в транспорте все едут молча или разговаривают очень тихо. В Чили наоборот — разговаривают громко, поют, жестикулируют, перекрикиваются. А тут поживут пару лет — и становятся такими же тихими, как русские. Менее экспрессивными.

— Соблюдаются ли в Чили гражданские свободы?

— Да. Вы ведь, наверное, имеете в виду демократию? Она там работает. Но не стоит забывать, что, как и любая другая система, демократия нарушает свободу индивидуума. В ситуации автократии это просто больше заметно.

Судьбы Чили

— Вы экономист. С точки зрения экономики — кто для Чили лучше, левый Борич или правый Каст?

— Каст. Он в своей программе обещает снижение налоговой нагрузки и уменьшение государственной регуляции. Это бесспорный «плюс» для потенциальных инвесторов, а также малых и средних предприятий.

wikipedia.org / Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / CC BY 3.0 cl

— Каста сравнивают с Трампом и Болсонару…

— По-моему, между ними мало общего. В отличие от Трампа и Болсонару, Каст вовсе не медийный персонаж. Ему не свойственна экзальтация.

Трамп и Болсонару любят устроить «театр одного актера», произносят длинные монологи, исключающие оппонента — а Каст во время предвыборной кампании показал, что способен к диалогу.

И еще одна интересная вещь: дискурс Каста не менялся в зависимости от того, как менялось количество его сторонников. Очень часто политики «актуализируют» свои аргументы и манеру говорить в зависимости от того, как меняется состав их целевой группы. А Каст в течение всей своей политической карьеры говорит одно и то же: например, что нелегальные мигранты — это источник преступности. Или то, что он против однополых браков (а мог бы и эту аудиторию притянуть за счет «инклюзивности»).

wikipedia.org / Rodrigo Fernández / CC BY-SA 4.0

— Каковы ваши предположения о том, что будет 19 декабря, когда будет проходить второй тур выборов?

— Вероятнее всего победа Борича. Однако, у Каста неплохие шансы. Даже если он не победит: вместе с президентскими в воскресенье 21 ноября проводились выборы в Сенат. И левые там свои места потеряли. Поэтому, даже если выберут Борича, Конгресс сможет уравновешивать деятельность исполнительной власти.

— Вы опять будете исполнять функции ответственного по УИК в московском посольстве Чили?

— Да, конечно. Здесь моя вторая родина, но я считаю необходимым активно участвовать в жизни первой.