Торговые центры запросили у правительства льготы из-за QR-кодов

Москва, 24 ноября. Объединение торговых центров (РСТЦ) попросило компенсировать расходы по управлению ТЦ в период действия QR-кодов. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо организации премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Снижение оборотов магазинов, ресторанов, предприятий сферы услуг при доступе посетителей по QR-кодам достигает 70%. В аналогичной пропорции падают арендные доходы торговых центров, указал в письме президент РСТЦ Дмитрий Москаленко. Примерная сумма запрашиваемой финансовой помощи от кабмина составляет более 15 миллиардов рублей в месяц.

Руководитель РСТЦ попросил правительство изучить возможность включения ТЦ в число отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19. Сегодня в этот перечень входят гостиничный бизнес, дополнительное образование, музеи и зоопарки, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты и другие отрасли.

После введения в Дагестане системы QR-кодов доходы предприятий общепита в регионе упали почти наполовину. Об этом ранее заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Мурад Далгатов.