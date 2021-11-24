Киев, 24 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда совершили множество преступлений против простого народа, за что их ожидает страшная расплата. Судьбу бывшего артиста «Квартала 95» предсказал депутат Верховной рады Илья Кива.

Кива в личном Telegram-канале в деталях описал, что, по его мнению, должно произойти с украинскими властями уже в ближайшем будущем. Социально-экономическая обстановка в стране достигла того состояния, когда простые люди превращаются в безжалостных зверей, ищущих только мести своим обидчикам, уверен Кива. И когда украинцы выйдут на улицы, исход обещает быть предельно кровожадным.

«Президента Зеленского уже ничего не спасет от того, что в ближайшее время начнет происходить внутри страны. Озверевший от голода, нищеты и холода люди будут рвать эту власть на куски», — уверен Кива.

Федеральное агентство новостей /

Официальный Киев пытается держать народ под контролем с помощью «страшилок» о грядущей «войне с Россией», однако это не сможет длиться вечно, уверен законодатель. Да и Москве попросту не нужен никакой конфликт, успокоил своих подписчиков Кива: команда Зеленского довела страну до того состояния, когда она сама себя готова с легкостью уничтожить. Правительство Украины создало настоящий «ад на земле», заключает депутат

«Никакого нападения не будет, Россия давно заняла выжидательную позицию и спокойно наблюдает за тем, как все произойдет естественным путем», — резюмировал Илья Кива.

Нарратив о грядущей «войне с Россией» активно используется не только Украиной, но и США. Как считается журналистка Анна Шафран, с его помощью Белый дом отвлекает внимание простых граждан от реальных проблем коллективного Запада.