Экономист Ткаченко: «США смогут обрушить мировые цены на нефть, но ненадолго»

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко объяснил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», почему Правительство ФРГ тормозит сертификацию «Северного потока — 2» и какие цели преследуют США, заявляя о намерении обрушить мировые цены на нефть.

Причиной замедления сертификации «Северного потока — 2» экономист считает переходный период смены руководства в Германии.

«Одна администрация в Берлине уходит, вторая еще не пришла. Это отражение короткого периода, когда Меркель уже не хочет делать ряд шагов, а новые власти еще не могут», — пояснил Станислав Ткаченко.

Ученый считает, что процесс сертификации «СП-2» сдвинется с мертвой точки в декабре, когда в Германии будет сформировано новое правительство, тогда в 2022 году газопровод будет сертифицирован. Хотя ожидается, что давление на Германию и другие европейские страны со стороны США будет продолжаться.

«В этой серой зоне европейской политики и дипломатии США довольно успешно оказывают давление на СМИ, в результате вокруг проекта создан крайне негативный информационный фон», — объясняет успехи США в противодействии «СП-2» в Европе.

Прокомментировал Станислав Ткаченко и заявления руководства США о намерении обрушить мировые цены на нефть. По его словам, цена на нефть является отражением политики. Являясь ключевым игроком, США имеют возможность повлиять на снижение ее стоимости, потому что им это выгодно.

«Уровень цен на нефть устраивает страны ОПЕК и Россию, но не устраивает США. Сейчас США производят 11-12 млн баррелей, но потребляют более 25 млн баррелей. Получается, властям США выгодно было бы, если бы цена была в районе 60 долларов, а лучше 40 долларов за баррель», — пояснил эксперт.

Станислав Ткаченко ожидает, что со стороны США и Великобритании будут предприняты серьезные шаги по снижению стоимости нефти в краткосрочной перспективе. Но без конца сдерживать цены на нефть они не смогут, потому что в долгосрочной перспективе позиции ОПЕК вместе с Россией сильнее.

Федеральное агентство новостей /

Экономист не исключает, что в США могут возобновить деятельность компании, добывающие сланцевую нефть, невзирая на обещания Байдена прекратить ее добычу.

«В США много разных групп влияния. Это федеральная страна, у каждого штата в этом вопросе своя политика. Если цена нефти привлекательна, например, больше 50-60 долларов, тогда сланцевые компании просыпаются. Но пережив два падения нефтяных цен, сланцевые компании пока ожидают», — отметил Станислав Ткаченко.

Возобновление деятельности компаний, добывающих сланцевую нефть, эксперт увязал с позицией по этому вопросу ОПЕК и России: согласятся ли эти игроки «терпеть сланцевую нефть на рынке».

Касаясь вопроса сохранения транзита российского газа в Европу по газотранспортной системе Украины после 2024 года, эксперт отметил, невзирая на очевидную выгоду для «Газпрома» этого маршрута, транзит по нему действительно может быть остановлен, если политическое руководство Украины не прекратит агрессивные выпады в адрес нашей страны.

«Несмотря на то, что это короткий маршрут для поставок газа нашим партнерам в Венгрии, Чехии и в других восточноевропейских странах, в России пока нажали на паузу. Мы смотрим, что произойдет на Украине, где уже формируется оппозиция президенту Зеленскому. Украинцы вертятся, как ужи на сковородке, но время подумать у них еще есть», — отметил профессор СПбГУ.

Как сообщал ранее ФАН, фьючерс черного золота на декабрь превысил планку в 84 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing. Известно, что ранее топливо продавалось по цене в 84 доллара за баррель в октябре 2018 года. Сорт WTI тоже демонстрирует рост. Фьючерсы нефти на ноябрь в рамках товарной биржи в Нью-Йорке выросли на 2,4%, достигнув 81,3 доллара за баррель.