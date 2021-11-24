Биограф Фредди Меркьюри считает, что певца специально заразили ВИЧ

Москва, 24 ноября. Солиста легендарной группы Queen Фредди Меркьюри могли специально заразить ВИЧ в больнице Харли-Стрит, заявила биограф Мариам Ахундова.

Смерть Фредди Меркьюри окружена мрачной тайной и вокруг нее ходит много слухов, считает эксперт. По предварительной версии, во всем виноваты медики лондонской больницы.

«Можно выдвинуть предварительную версию, где и когда Фредди Меркьюри был заражен ВИЧ. Это случилось в сентябре 1986 года, в лондонской больнице Харли-Стрит. То, что произошло в Харли-Стрит, не медицинская ошибка и не халатность, а тщательно спланированное заказное убийство», — писала Ахундова в своей книге «История Фредди Меркьюри», передает «360».

При этом артиста сознательно «изваляли в грязи», обсуждая его отношения с мужчинами и сексуальные контакты, добавила она. К примеру, Питер Хоуген, утверждал, что «причиной смерти Меркьюри явились излишества, присущие стилю его жизни». Однако никто доподлинно не знает, как певец заразился ВИЧ: половым или неполовым путем, подытожила Ахундова.

Артист подтвердил наличие у него СПИД 23 ноября 1991 года. На следующий день он скончался в своем доме в Лондоне от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИД.

Ранее сценарист «Богемской рапсодии» Энтони Маккартен заявил о претензиях к продюсеру Грэму Кингу. Его лишили процентов от кассовых сборов байопика о Меркьюри.