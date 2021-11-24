«Самая красивая тыква Нидерландов» досталась малайским медведям из Бургерс Зоо

Недавно в Нидерландах состоялся чемпионат по выращиванию тыкв. Победителем стал фермер Герьян Путтенштейн из города Везеп. Его выдающийся овощ некоторое время с гордостью демонстрировал местный ресторан. Чтобы тыква-рекордсменка не встретила свою судьбу в мусорном баке, ее было решено отдать косолапым обитателям зоопарка в Арнеме.

Овощ весил более 635 килограммов, поэтому в вольер его пришлось завозить на вилочном погрузчике. Габариты тыквы поразили воображение не только сотрудников, но и обитателей зоопарка. Малайские медведи — самые маленькие представители своего семейства. Их высота в холке не превышает 70 сантиметров, а длина тела достигает 1,5 метров. Неприхотливые косолапые с удовольствием поедали мякоть тыквы, забираясь внутрь по двое, а иногда и по трое. И вскоре вопрос с утилизацией гигантского овоща был решен раз и навсегда.