Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 20:05
20:05
Общество
Автоэксперт Юсупов объяснил, когда жителям Крыма стоит менять летние шины на зимние
20:03
Политика
Премьер Швеции Андерссон намерена уйти в отставку спустя несколько часов после избрания
20:02
Общество
Американский актер Лу Кателл скончался на 92-м году жизни
19:52
Общество
Композитор Давид Тухманов лишился надбавки к пенсии из-за членства в РАО
19:51
Общество
Ученые Южного федерального университета изобрели «коктейль» для реабилитации от инсульта
19:50
Происшествия
«Пострадавшая» в петербургском ТРК «Континент» могла сама проникнуть в шахту лифта
19:49
Весь мир
В тюрьмах Уругвая зафиксирован рекордный уровень смертности заключенных
19:47
Весь мир
Шугалей заявил о ключевой роли «Талибана» в предотвращении гражданской войны в Афганистане
19:43
Общество
Крымчанка не увидела перспектив дальнейшей жизни на Украине после переезда в Киев
19:35
Общество
Социолог Козырев сообщил о нюансах внедрения QR-кодов в единые документы россиян
Все новости

«Самая красивая тыква Нидерландов» досталась малайским медведям из Бургерс Зоо

Общество

Недавно в Нидерландах состоялся чемпионат по выращиванию тыкв. Победителем стал фермер Герьян Путтенштейн из города Везеп. Его выдающийся овощ некоторое время с гордостью демонстрировал местный ресторан. Чтобы тыква-рекордсменка не встретила свою судьбу в мусорном баке, ее было решено отдать косолапым обитателям зоопарка в Арнеме.

Овощ весил более 635 килограммов, поэтому в вольер его пришлось завозить на вилочном погрузчике.  Габариты тыквы поразили воображение не только сотрудников, но и обитателей зоопарка. Малайские медведи — самые маленькие представители своего семейства. Их высота в холке не превышает 70 сантиметров, а длина тела достигает 1,5 метров. Неприхотливые косолапые с удовольствием поедали мякоть тыквы, забираясь внутрь по двое, а иногда и по трое. И вскоре вопрос с утилизацией гигантского овоща был решен раз и навсегда.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Самая красивая тыква Нидерландов» досталась малайским медведям из Бургерс Зоо
нидерланды животные зоопарк медведи природа бургерс зоо
Комментировать