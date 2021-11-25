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В Берлине отменили балет «Щелкунчик» из-за расистских стереотипов

Весь мир
В Берлине отменили балет «Щелкунчик» из-за расистских стереотипов
pixabay.com  / 

Берлин, 25 ноября. Руководство государственного балета Берлина приняло решение исключить постановку российских хореографов «Щелкунчик» из репертуара.

Кристина Теобальд, и.о. худрука труппы, заявила, что причиной этому послужил «блэкфейс» и стереотипные изображения Индии и Китая. Зрители не раз жаловались на спектакль, утверждает она.

Как известно, постановка Юрия Бурлака и Василия Медведева — реконструкция балета Мариуса Петипа 1892 года. На сегодняшний день вызывает вопросы ряд элементов, которые были приемлемы в то время. По мнению руководительницы, они требуют пересмотра, пишет газета «Культура».

Оказалось, что зрителям не понравилась темная краска на лицах детей во втором акте. В этом увидели «блэкфейс» — грим, имитирующий внешность темнокожих людей зачастую в карикатурном ключе.

Теобальд также отметила, что «спорным» элементом считается и китайский танец, который демонстрирует стереотипное изображение жителей страны.

Ранее студия Warner Bros. убрала изображение темнокожей актрисы с локализованного постера блокбастера «Дюна». Неоднозначное решение компании привело к спорам из-за подозрений в расизме.

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балет щелкунчик
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