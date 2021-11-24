Немецкий журналист Фасбендер объяснил, почему ему стыдно за Бундестаг в ситуации с «СП–2»

Берлин, 24 ноября. Независимый немецкий журналист Томас Фассбендер призвал немецкое правительство запустить газопровод «Северный поток — 2» как можно скорее.

С начала года цены на газ для населения в Германии выросли в четыре раза. В росте тарифов журналист обвинил немецкое правительство. Фассбендер напомнил, что ЕС отказался от угольной и атомной энергетики, а ветровые и солнечные электростанции не помогли. Германии не хватает ресурсов. «Северный-поток — 2» стал бы надежной основой для энергетической безопасности.

«Но немецкое правительство не дало добро на использование трубопровода как минимум еще на полгода. Власти страны могли бы принять другое решение ради своих граждан. Ведь проект реализован. Он готовенький лежит на дне моря, его осталось только запустить», — заявил Фассбендер.

Журналист считает, что немецкое правительство не использует российский газ из-за давления США. По его мнению, в США хотят, чтобы Германия покупала сланцевый газ. В этом и вся причина.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Немецкому правительству плевать на счета за отопление», — заявил журналист.

Томас Фассбендер предположил, что немецкие политики не поменяют своего решения даже, если немцам придется платить тысячи евро в месяц за отопление или 5 евро за литр бензина.

«Надо сделать так, что ископаемая энергия стала настолько дорогой, чтобы ее никто не смог себе позволить. России и Китаю пора показать всем, где раки зимуют», — отметил Фассбендер.

В заключение журналист вспомнил о политике Ангелы Меркель. По его мнению, немецкому народу ее будет очень не хватать. А назначение Анналены Бербок из партии «Зеленых» министром иностранных дел Германии он назвал позором для страны.

«Стыд за свое правительство приобретает новый уровень», — заключил он.

Напомним, немецкое Федеральное сетевое агентство BNA на время остановила процесс сертификации «Северного потока-2». В немецком министерстве энергетике назвали это решение «исключительно регуляторным».