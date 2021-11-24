В Иракском Курдистане проходят митинги студентов из-за невыплаты стипендий

Эрбиль, 24 ноября. Акции протеста продолжаются на территории Иракского Курдистана. Активисты требуют возобновления выплат стипендий всем учащимся. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Митинги в курдских городах Ирака проходят четвертый день подряд. Уже начались стычки с полицией, которая применяет слезоточивый газ и водометы для разгона толпы.

В ответ активисты бросают камни и закидывают силовиков их же собственными газовыми гранатами, которыми были атакованы митингующих. На улицах переодически слышна стрельба, несколько студентов получили ранения, им была оказана помощь. Столкновения проходят возле штаб-квартиры правящей партии «Патриотический союз Курдистана» на улице Салим.

Причины недовольства

Поводом для митингов стали требования возобновить выплаты стипендий, которые прекратились еще в 2015 году из-за экономического кризиса, спровоцированного действиями контролировавшего тогда большую часть региона «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

В те времена в мире обрушилась цена на нефть. Экономика Курдистана во многом зависит от энергоресурсов, регион обладает примерно одной третью всех углеводородных запасов Ирака, из-за чего значительную роль тут играют мировые нефтяные компании.

Однако из-за появления в Ираке террористов западные фирмы покинули регион, а в Курдистан хлынули толпы беженцев. Совокупность этих факторов повлияла на платежный баланс местного правительства, и в числе прочего оно прекратило выплату пособий, которые составляли тогда 20-70 долларов в месяц на одного учащегося.

Сейчас стоимость нефти выросла до 80 долларов, а террористическая угроза исчезла. Однако выплаты стипендий не возобновлены, и учащиеся университетов считают такую практику несправедливой, поскольку теперь исчезли факторы, повлиявшие на отказ от них. Это и стало причиной недовольства.

Начало волнений

Поначалу на улицы вышли студенты университетов Эрбиля. Они собрались перед зданием министерства высшего образования и научных исследований. Активисты требовали возобновить выплату пособий и предоставить больше льгот.

Митинги контролировались силовиками, которые не пускали к протестующим репортеров. Однако во вторник появилось видео, на котором видно, как семеро сотрудников одного из силовых ведомств напали на студента. Они повалили молодого мужчину на землю и принялись избивать его.

Видео спровоцировало гнев среди молодежи, в адрес властей появились требования наказать виновных, и протест был подхвачен в других городах. 24 ноября митинги проходили уже не только в Эрбиле, но и в Каларе, Рании и Халабдже.

Реакция на протесты

Стычки с полицией предположительно обсуждались с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая прибыла в Курдистан. Накануне у нее состоялась встреча с правозащитниками.

Valuable to meet human rights organisations, journalists and democracy activists in Erbil and hear their stories and perspectives on the situation in in the Kurdistan Region of Iraq. pic.twitter.com/BdcUw7W8gW — Ann Linde (@AnnLinde) November 23, 2021

Главный дипломат Стокгольма уже провела переговоры с ключевыми политиками Курдистана, среди которых были президент автономного района Нечирван Барзани, премьер-министр Масрур Барзани и его заместитель Кубад Талабани. Анн Линде отметила, что ситуация с применением силы против студентов находится под пристальным вниманием западного сообщества.

Курдские власти уже отреагировали на происходящее, пресс-служба местных спецслужб «Асаиш» выступила с заявлением о принятых мерах.

«После публикации видео, на котором один из сотрудников наносит травмы протестующему, наше управление провело расследование, и нарушитель был арестован», — сказали представители курдских сил внутренней безопасности.

Контрразведывательное ведомство увидело угрозу в самих протестах, организаторов митингов обвиняют в попытке дезинформации для получения политической выгоды, а также в создании ситуации хаоса и напряженности.

Тем временем несколько иракских политических партий уже осудили применение силы против активистов. А ряд депутатов от различных фракций направил руководству парламента требование провести специальное заседания для обсуждения вопроса выплаты стипендий.

В самих университетах предпочитают не комментировать происходящее. Накануне там говорили, что занятия продолжаются, и не пришедшие на лекции студенты отмечаются как отсутствующие. Однако с завтрашнего дня, по крайней мере в Университете Сулеймани, объявляется двухдневный перерыв.

1 Организация запрещена на территории РФ.