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Уголовное дело завели против начальника полиции Долгопрудного за переправку в США граждан Индии

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 18:27
Происшествия
Уголовное дело завели против начальника полиции Долгопрудного за переправку в США граждан Индии
mvd.ru  / 

Москва, 24 ноября. В отношении начальника отдела полиции Долгопрудного Московской области, подполковника полиции Карена Севикяна, военнослужащего войсковой части, капитана Андрея Левина и гражданина Максима Тарбеева расследуется уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

Следствие установило, что в октябре трое подозреваемых с целью организации незаконной миграции иностранных граждан вступили в преступный сговор за денежное вознаграждение. Левин организовывал беспрепятственный выезд иностранцев в третьи страны путем передачи взяток должностным лицам аэропорта Шереметьево.

1 ноября 2021 года указанной группой лиц была организована доставка в международный аэропорт Шереметьево и последующий незаконный транзит в США через Мексику двух граждан Индии, а 11 ноября – пяти граждан Индии для последующего незаконного международного транзита. Впоследствии иностранцы были задержаны при прохождении паспортного контроля.

Сотрудники УФСБ и Управления собственной безопасности ГУ МВД по Московской области пресекли противоправную деятельность.

Уголовное дело возбуждено военным следственным отделом СК РФ по Солнечногорскому гарнизону по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

В настоящее время Левин, Тарбеев и Севикян находятся под стражей.

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