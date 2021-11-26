Черен мак, да бояре едят: славянские «корни» праздника Ханука

Приближается еврейский праздник Ханука, который широко отмечается не только в Израиле, но и по всему миру, в том числе в России. Ханука длится восемь дней, в 2021 году праздник начнется вечером в воскресенье, 28 ноября, и завершится в понедельник, 6 декабря.

Но вот что интересно: о Хануке большинство россиян впервые услышало в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но некоторые славянские традиции, связанные с этим праздником, известны на Руси с глубокой древности. Этому интересному феномену посвящена статья ФАН.

Что такое Ханука и когда о ней узнали в России

Ханука — это еврейский праздник, посвященный чуду, которое, согласно преданию, произошло во время освящения Иерусалимского храма в 164 году до нашей эры. Это событие считается кульминацией восстания Маккавеев против греко-сирийского владычества в древней Иудее.

Подробнее об этих событиях и о празднике Ханука читайте в материале ФАН.

Важно отметить следующее: современный праздник Ханука — веселый и очень открытый, когда во многих странах под торжества отводятся самые престижные и большие городские площадки. Однако во времена СССР за пределами довольно закрытой среды верующих евреев праздник был практически неизвестен. И дело было не только в преследованиях последователей иудаизма. Гораздо более известными еврейскими праздниками в советское время были Пурим, Песах (еврейская Пасха) и Симхат-Тора. А вот Ханука вошла в жизнь россиян только на исходе 1980-х, когда этот праздник стали отмечать публично и очень широко, вплоть до праздничного концерта в Большом Кремлевском дворце. В последние годы торжества на Хануку в российских городах проходили более скромно, свое влияние оказала и пандемия. Однако герои, в честь которых отмечается Ханука, как ни странно, известны на Руси с давних времен.

Кто такие Маккавеи

Правивший в то время Иудеей греко-сирийский царь Селевкидской державы Антиох IV Епифан активно проводил политику эллинизации — распространения среди местного населения греческого языка и культуры, а также языческих культов. Этому сопротивлялись религиозные иудеи, дорожившие заветами Торы и верующие в единого Бога. В стране зрело недовольство. Оно вылилось в восстание после того, как в 167 году до н. э. Антиох превратил Иерусалимский храм в святилище Зевса и стал совершать там языческие жертвоприношения, что строжайше запрещено в иудаизме.

Восстание началось в 166 году до н. э. Выступление возглавил Матитьяху (Матфей), представитель уважаемого рода Хасмонеев, который собственноручно убил вероотступника, отрекшегося от Торы. После этого Матфей, опасаясь преследований, вместе с семьей бежал в горы и с группой сторонников начал партизанскую войну против войск Антиоха. Ситуация для восставших складывалась удачно во многом благодаря поддержке местного населения.

Однако вскоре Матфей скончался, завещав своему третьему сыну Иегуде (Иуде) продолжить начатое. Иуда показал себя искусным и удачливым полководцем, за храбрость и военный талант он получил прозвище Маккавей, что на иврите означает «Молот». Постепенно всех участников восстания стали называть Маккавеями, а все вооруженные выступления за независимость Иудеи того времени получили название Маккавейские войны.

Маккавеи стали широко известны за пределами Иудеи, предания об их храбрости и верности заветам предков пережили века.

Федеральное агентство новостей /

Маккавеи в христианстве

История, которая была описана в одной из древних книг, посвященных Маккавейским войнам, стала основанием для последующего признания жившей в те времена в Иерусалиме семьи святыми мучениками за веру. События, которые описываются в житии Семи святых мучеников Маккавеев, произошли в 166 году до н. э., то есть непосредственно перед началом восстания.

90-летний законоучитель Элеазар вместе со своими учениками, семью юными братьями Маккавеями, младший из которых был почти ребенком, за отказ отречься от веры в единого Бога претерпели ужасные мучения и были казнены по приказу царя Антиоха. Мать отроков Соломония укрепляла сыновей в вере и после их казни скончалась от горя. Согласно христианской версии этих событий, твердость этой семьи в вере вдохновила Иуду Маккавея на восстание.

Считается, что даже сохранились мощи мучеников Маккавеев и их матери Соломонии — реликвии хранятся в Кельне, Риме и Стамбуле.

Память этих мучеников чтут католики и православные 14 августа по григорианскому календарю (1 августа по юлианскому календарю). С приходом на Русь христианства Маккавеев стали почитать в Медовый Спас, в день начала Успенского поста (14 августа по современному календарю).

Федеральное агентство новостей /

Маковый Спас

Как нетрудно догадаться, непривычное древнееврейское слово «Маккавей» на Руси стало ассоциироваться с маком, который как раз поспевал к середине августа. Отсюда другие названия Медового Спаса — Маковый Спас и Мокрый Маккавей (этот праздник также называют Мокрый Спас и Спас-на-водах).

На Руси было принято чествование Маккавеев лакомствами с маком и медом. Мак добавляли в выпечку либо готовили из него специальное «молочко», смешивая с медом. В маково-медовую смесь макали блины. Посуда, в которой было «молочко», называлось макальник (по звуковой ассоциации и с маком, и с Маккавеями).

Про мак известны поговорки:

— Медок и мак — макай, не зевай. — Бел снег, да ногами топчут; черен мак, да люди едят. — Черен мак, да бояре едят. — Пирог с маком вкусом лаком. — Мачок да медок — пальчики оближешь.

Интересный факт: в славянских землях были довольно широко распространены фамилии, происходящие от имени Маккавей. Как правило, такие фамилии были у представителей духовенства, иногда их давали ученикам семинарий. На Руси и в других славянских землях можно было встретить человека в рясе по фамилии Макавеев, Маккавеев, Маковеев, Маккавейский и так далее. А в Забайкальском крае и по сей день есть известное село Маккавеево, основанное в XVIII веке приказчиком Маккавеевым. Так необычно переплелись славянские «корни» праздника Ханука.