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Депутаты Госдумы приняли закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

Экономика
Депутаты Госдумы приняли закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 24 ноября. Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, а в 2024 году— 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в будущем году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, и в 2024 году — 26,354 трлн рублей.

В соответствии с законом, в следующие два года бюджет Российской Федерации будет профицитным. Он сформирован исходя из прогноза роста ВВП страны в 2022 году, роста общего объема инвестиций на 5,9%, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году 5,8%.

Согласно принятому закону, МРОТ в 2022 году увеличится до 13 890 рублей в месяц. В текущем году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

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госдума экономика россии федеральный бюджет
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