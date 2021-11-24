Глава СДПГ Шольц подарил Меркель на прощание символический куст кизила

Берлин, 24 ноября. Руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подарил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель на прощание куст кизила. Об этом сообщило издание Bild.

По информации журналистов, политик преподнес Меркель куст высотой в один метр. Это произошло во время предположительно последнего заседания действующего состава немецкого правительства.

Этот подарок имеет особый смысл, поскольку кизил необходимо выращивать в «кислой» почве (sauer), что созвучно с фамилией супруга канцлера ФРГ Йоахима Зауэра.

Как стало известно ранее, главы стран Евросоюза на прощание поаплодировали Меркель, которая вскоре покинет пост канцлера Германии. Церемония прощания состоялась на саммите ЕС 22 октября.