Неизвестные закидали коктейлями Молотова редакцию крупнейшей аргентинской газеты Clarin

Буэнос-Айрэс, 24 ноября. Группа неизвестных напала на редакцию крупнейшей газеты страны Clarin. Девять человек в капюшонах подожгли часть помещения, где располагалось СМИ.

Ataque a Clarín: investigan a nueve personas y al menos tres son mujeres https://t.co/OB66kilqgN — Clarín (@clarincom) November 24, 2021

Нападение произошло в ночь с 21 на 22 ноября. Девять человек в масках подбежали к зданию, в котором находится редакцию, кинули несколько коктейлей Молотова, после чего скрылись на мотоциклах. Приехавшие пожарные потушили возгорание, в итоге никто не пострадал.

«Мы сожалеем и осуждаем этот факт, который выглядит, как насильственное выражение нетерпимости к средствам массовой информации. Мы ожидаем срочного расследования и наказания виновных», — говорится в заявлении руководства Clarin.

Ассоциация аргентинских журналистов (ADEPA) также осудила нападение, которое она охарактеризовала как «серьезное посягательство на свободу выражения мнений», а Межамериканское общество печати (SIP) призвало власти оперативно расследовать произошедшее и привлечь виновных к ответственности.

Ситуацию прокомментировал президент страны Альберто Фернандес.

«Я хочу выразить наше неприятие эпизода, произошедшего перед штаб-квартирой газеты Clarin. Насилие всегда нарушает демократическое сосуществование. Мы надеемся, случай будет расследован, а виновные будут установлены», — написал он у себя на странице в Twitter.

Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática.



Esperamos que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados a partir de la investigación que está en curso. — Alberto Fernández (@alferdez) November 23, 2021

Газета Clarin была основана 28 августа 1945 года Роберто Нобле в Буэнос-Айресе. Издается в формате таблоида и имеет самый большой тираж в Аргентине.