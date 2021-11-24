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Экономист СПбГУ Ткаченко сравнил роли США и ОПЕК на мировом рынке нефти

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 17:58
Экономика
Экономист СПбГУ Ткаченко сравнил роли США и ОПЕК на мировом рынке нефти
wikimedia.org  /  Gryffindor

Санкт-Петербург, 24 ноября. Соединенные Штаты безусловно влияют на глобальный рынок нефти, но у ОПЕК и партнеров гораздо больше возможностей, отметил в эфире Медиагруппы «Патриот» доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Накануне президент США Джо Байден объявил о выпуске на рынок 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов. Такое решение было принято из-за высоких цен на бензин на американских АЗС. Позицию США поддержали другие крупные импортеры — Великобритания, Китай, Индия, Южная Корея и Япония. Перед этим Вашингтон предлагал участникам соглашения ОПЕК+ увеличить добычу сверх оговоренных объемов, однако получил отказ.

«Нефть — это уникальный мировой товар, который может быть сбалансирован и по цене, и по спросу, и по предложению как на уровне 20 долларов за баррель, так и на уровне 140 долларов. Нефть вообще сугубо политическая такая субстанция. И все, что выше себестоимости, а себестоимость добычи в некоторых странах 7 долларов, в России 10 долларов, — это выгодно», — подчеркнул эксперт, отвечая на вопрос ФАН.

Он указал, что США хотели бы иметь уровень цен ниже текущих, потому что так будет выгоднее их экономике. Сейчас объем американского производства нефти составляет 11-12 млн баррелей в сутки при потреблении в 25 млн, поэтому Вашингтону выгодно, чтобы цены были в районе 60 долларов, а лучше 40 долларов за баррель, объяснил Ткаченко.

Экономист добавил, что котировки сырья не обязательно зависят от соотношения спроса и предложения. По его словам, зачастую на цены влияет информационный фон.

«Но если говорить о фундаментальных причинах, которые формируют такие долгосрочные или среднесрочные тренды цен на нефть, то в общем ОПЕК пока находится в сильных позициях. ОПЕК была в абсолютно слабых позициях 25 лет, никто вообще не обращал внимания на их действия с начала 80-х годов, а потом шаг за шагом она вернула свои позиции в мире», — уточнил Ткаченко.

Он не исключил, что члены ОПЕК способны влиять на конъюнктуру в долгосрочной перспективе, однако при одном условии — если найдут компромисс с Россией и другими странами, не входящими в альянс. Таким образом, по словам эксперта, ОПЕК+ играет куда большую роль на глобальном рынке сырья, чем США, заключил экономист.

Как стало известно ранее, крупнейшие нефтегазовые компании Запада столкнулись в 2021 году с резким падением доходов. Аналитики рынка энергетического рынка среди причин называют пандемию COVID-19 и давление экоактивистов.

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Все новости / Экономика / Экономист СПбГУ Ткаченко сравнил роли США и ОПЕК на мировом рынке нефти
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