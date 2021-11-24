Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 18:33
18:32
Общество
Иммунолог Крючков рассказал, почему у актера Гаркалина не выработались антитела после вакцины
18:29
Общество
Диетолог Букина дала рекомендации по питанию людям с повышенным холестерином
18:28
Шоу-бизнес
Пластический хирург предположил, что произошло с лицом Андрея Малахова
18:28
Общество
Аналитик Сергей Кондратьев объяснил, почему в Крыму одни из самых высоких цен на бензин
18:24
Экономика
Торговые центры запросили у правительства льготы из-за QR-кодов
18:22
Политика
Депутат Рады Кива: украинцы от голода выйдут на улицы и разорвут власть на куски
18:19
Общество
Биограф Фредди Меркьюри считает, что певца специально заразили ВИЧ
18:17
Общество
Instagram удаляет подписчиков у медийных борцов с вакцинацией против COVID-19
18:15
Общество
Парламент Башкирии рассмотрит законопроект о введении обязательной проверки QR-кодов
18:14
Весь мир
Неизвестные закидали коктейлями Молотова редакцию крупнейшей аргентинской газеты Clarin
Все новости

Эксперт Руст назвал неожиданное последствие приостановки сертификации «СП-2»

Экономика
Эксперт Руст назвал неожиданное последствие приостановки сертификации «СП-2»
pixabay.com  /  Skitterphoto

Лондон, 24 ноября. Заминки в процедуре сертификации российского-германского газопровода «Северный поток — 2» внезапно ударили по экономике Соединенного Королевства, отмечает обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст.

Великобритания оказалась среди главных пострадавших после объявления новостей о том, что сертификационный процесс в отношении «Северного потока — 2» приостанавливается.

Выяснилось, что Лондон был абсолютно не подготовлен к тому, что газовые котировки будут рекордно расти в цене. Так, на протяжении этого года в стране были обанкрочены 25 крупнейших энергокомпаний. В понедельник, 22 ноября, о банкротстве объявила доселе коммерчески успешная корпорация Bulb. Ранее она находилась на седьмом месте в перечне главных поставщиков энергии.

Трудности Bulb усилились после того, как в очередной раз повысилась стоимость энергоресурсов. Газовый рынок продолжает быть малопрогнозируемым, что бьет по местным предприятиям, подчеркивает обозреватель.

«Приостановка сертификации "Северного потока — 2" чудесным образом совпала с сокращением поставок норвежского газа в Великобританию. Как итог, усилившийся энергетический кризис, рост банкротств, остановка производств и угроза веерных отключений электричества уже в ближайшем будущем», — поясняет специалист.

Федеральное сетевое агентство Германии ранее объявило, что оператор трубопровода «СП-2» Nord Stream 2 AG должен получить организационную форму, которая войдет в соответствие с нынешними законами страны, поэтому пока что сертификация проекта приостанавливается.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эксперт Руст назвал неожиданное последствие приостановки сертификации «СП-2»
Газпром великобритания сертификация Северный поток — 2 энергокризис
Комментировать