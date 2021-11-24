Лондон, 24 ноября. Заминки в процедуре сертификации российского-германского газопровода «Северный поток — 2» внезапно ударили по экономике Соединенного Королевства, отмечает обозреватель издания «Русские Онлайн» Артемий Руст.

Великобритания оказалась среди главных пострадавших после объявления новостей о том, что сертификационный процесс в отношении «Северного потока — 2» приостанавливается.

Выяснилось, что Лондон был абсолютно не подготовлен к тому, что газовые котировки будут рекордно расти в цене. Так, на протяжении этого года в стране были обанкрочены 25 крупнейших энергокомпаний. В понедельник, 22 ноября, о банкротстве объявила доселе коммерчески успешная корпорация Bulb. Ранее она находилась на седьмом месте в перечне главных поставщиков энергии.

Трудности Bulb усилились после того, как в очередной раз повысилась стоимость энергоресурсов. Газовый рынок продолжает быть малопрогнозируемым, что бьет по местным предприятиям, подчеркивает обозреватель.

«Приостановка сертификации "Северного потока — 2" чудесным образом совпала с сокращением поставок норвежского газа в Великобританию. Как итог, усилившийся энергетический кризис, рост банкротств, остановка производств и угроза веерных отключений электричества уже в ближайшем будущем», — поясняет специалист.

Федеральное сетевое агентство Германии ранее объявило, что оператор трубопровода «СП-2» Nord Stream 2 AG должен получить организационную форму, которая войдет в соответствие с нынешними законами страны, поэтому пока что сертификация проекта приостанавливается.