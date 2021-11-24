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Друзья, родственники и коллеги проводили Нину Русланову в последний путь в Москве

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 18:18
Общество

В столице простились с Ниной Руслановой. Траурную церемонию в Доме кино посетили друзья, родственники и коллеги народной артистки РФ.

«Завершился земной путь замечательной, великой русской актрисы Нины Руслановой, прожившей очень непростую жизнь», — произнес народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

Русланова родилась в 1945 году в Харьковской области. Родителей не знала, воспитывалась в детском доме. Достигнув совершеннолетия, уехала в Москву, где поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина. Так началась ее большая актерская карьера.

«Для меня Нина Ивановна была и останется символом свободы: человеческой свободы, актерской свободы. Она никогда ничего не повторяла, не повторялась и останется неповторимой», — сказала актриса театра и кино Дарья Екамасова.

Русланова сыграла около 150 ролей в кино. Многие знают ее по легендарным советским фильмам, таким как «Короткие встречи», «Собачье сердце», «Среди серых камней», «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Не стреляйте в белых лебедей» и другим картинам.

«Я очень надеюсь, что те люди, которые появятся на нашей земле и посмотрят эти советские фильмы с ее участием, они ее полюбят точно так же, как и мы. Это женщина, которая навсегда», — отметил актер Сергей Дроботенко.

Заслуженный артист Российской Федерации Борис Галкин рассказал о таланте и характере покойной артистки. По его мнению, Русланова была очень требовательной к себе и коллегам.

«Если ты ленился или делал через пень-колоду, конечно, она «врубала» по полной. И правильно делала. По-другому нельзя в нашей работе. Наверное, в каждой работе так, нельзя попустительством заниматься. Слишком много случайных людей везде, вокруг нас, и мы об это знаем прекрасно. Она — пример высочайшей компетентности. И профессиональной, и гражданской», — поделился Галкин.

Нины Руслановой не стало 21 ноября. Она умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

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Все новости / Общество / Друзья, родственники и коллеги проводили Нину Русланову в последний путь в Москве
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