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Минторг США внес 27 компаний в список угрожающих безопасности страны

Политика
Минторг США внес 27 компаний в список угрожающих безопасности страны
commerce.gov  /  U.S. Department of Commerce

Вашингтон, 24 ноября. Министерство торговли США составило реестр организаций, которые представляют «угрозу» национальной безопасности страны. В список попали 27 международных компаний.

Среди них — по одной организации из Сингапура и Японии, 12 из Китая и 13 из Пакистана, сказано в сообщении, опубликованном на сайте американского министерства.

Минторг Соединенных Штатов ранее ввел пошлины на импорт углеродистой стали из Украины, России и Республики Корея. В Вашингтоне считают, что американская экономика и промышленность якобы страдают из-за ввоза труб, произведенных из этого материала.

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