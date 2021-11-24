Минторг США внес 27 компаний в список угрожающих безопасности страны

Вашингтон, 24 ноября. Министерство торговли США составило реестр организаций, которые представляют «угрозу» национальной безопасности страны. В список попали 27 международных компаний.

Среди них — по одной организации из Сингапура и Японии, 12 из Китая и 13 из Пакистана, сказано в сообщении, опубликованном на сайте американского министерства.

Минторг Соединенных Штатов ранее ввел пошлины на импорт углеродистой стали из Украины, России и Республики Корея. В Вашингтоне считают, что американская экономика и промышленность якобы страдают из-за ввоза труб, произведенных из этого материала.