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«Зона противостояния». Запах войны на Донбассе

Общество

В новом выпуске проекта ФАН «Зона» публицист Игорь Кимаковский рассуждает о возможности нового вооруженного конфликта в Донбассе и сходстве современной Украины и Грузии 2008 года.

США и Евросоюз переводят провокационную политику на Украине в активную фазу. Страну «пичкают» оружием и обещают прислать военных. Число нарушений режима прекращения огня в Донбассе увеличилось на 95% за последнюю неделю. Американские военные аналитики предсказывают российское вторжение чуть ли не в январе. Удастся ли западным подстрекателям сделать нашу страну стороной конфликта в гражданской войне на Украине?

Ведущий программы Игорь Кимаковский расскажет какой трехуровневый план придумали Незалежная и Запад по сдерживанию агрессии РФ. А также объяснит, почему даже в ситуации, когда от маленькой искры может вспыхнуть пожар войны, она все равно невозможна.

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