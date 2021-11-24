Молдавский депутат Односталко: Кишинев не заплатит «Газпрому» ничего — денег нет

Депутат парламента Молдавии от фракции «Блок коммунистов и социалистов» Владимир Односталко заявил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», что Кишинев создал газовый кризис в стране в интересах США, расплачиваться за который придется простым гражданам.

Односталко уверен, что оператор молдавской газотранспортной системы не сможет удовлетворить требование «Газпрома», который намерен остановить поставки газа в Молдавию, если Кишинев не погасит имеющуюся задолженность до конца 24 ноября.

«Деньги, к сожалению, не поступят на счета «Газпрома» по причине того, что их нет в бюджете. Они будут только завтра: мы завтра собираемся на заседание парламента, на котором в срочном порядке выделим средства на погашение текущего долга в размере 74 млн долларов, и, надеемся, что завтра же они поступят на счет «Газпрома», — заявил депутат.

По словам молдавского политика, руководство страны пошло на углубление газового кризиса в интересах США, чтобы свалить вину за создавшийся кризис на «Газпром» и Россию.

«Проблему создало нынешнее правительство и парламентское большинство в лице конкретных людей. Все прекрасно знали, когда подписали контракт с «Газпромом», что там есть пункт об обязательной оплате текущих платежей. Ситуацию дотянули, и я убежден, что это специально сделали для того, чтобы обвинить Россию, что теперь она требует с нас 74 млн долларов. Наше правительство постоянно рассказывает о заграничной помощи из США, президент даже поблагодарил США за помощь в урегулировании кризиса. Но я убежден, что максимум, в чем они помогли, — это писали инструкции, как вести себя во время переговоров. И наш президент просто исполняла эти инструкции», — прокомментировал Владимир Односталко.

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Ситуацию с газовым кризисом в Молдавии депутат считает мошенничеством, называя ее игрой в наперстки. Так, имея возможность покупать в России газ по цене 450 долларов за тысячу кубов, правительство искусственно создает кризис с его поставками. В октябре оно заключает контракт на покупку газа у «Газпрома» за 790 долларов, потом не платит российскому поставщику и покупает газ у Украины и Польши по 1200 долларов за тысячу кубов.

«И это тот же российский газ, но перепроданный нам. Я убежден, что наши соседи и эти друзья по евроинтеграции, которыми они называются для Молдавии, еще и заработали на нас», — негодует Владимир Односталко.

К сожалению, расплачиваться за политические игры правительства придется простым гражданам Молдавии. Депутат ожидает увеличение тарифов на газ для бытовых целей в 2,5 раза. Но больше всего, по его мнению, пострадает промышленное производство, которое не получит никаких компенсаций. Население и бизнес вынуждены будут оплачивать издержки газового кризиса из своего кармана, что приведет, считает депутат, к обострению социального кризиса в Молдавии, с одной стороны, и потере конкурентных преимуществ молдавских товаров — с другой.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что «Газпром» и Молдавия заключили контракт на условиях Кишинева. Без оплаты газа согреть Молдавию зимой это вряд ли поможет, добавил он.