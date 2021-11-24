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Эстонский дипломат Луйк назвал ВСУ «серьезной боевой силой»

Армия
Эстонский дипломат Луйк назвал ВСУ «серьезной боевой силой»
facebook.com  /  Генеральный штаб ВСУ

Брюссель, 24 ноября. Постоянный представитель Эстонии при Североатлантическом альянсе Юри Луйк заявил о «высокой боеспособности Вооруженных сил Украины» и их готовности упорно противостоять якобы готовящемуся «наступлению российских войск».

Эстонский дипломат Юри Луйк сообщил, что страны НАТО во главе с США крайне обеспокоены перемещениями подразделений ВС РФ вблизи российско-украинской границы и уверены в необходимости «повышенной бдительности».

«То, что чего не хватало (ВСУ. — Прим. ред.) в 2014 году, теперь есть и демонстрируется практически каждый день. Поэтому если Россия выступит против Украины, она должна учитывать, что ей будет противостоять очень серьезная военная сила», — подчеркнул постпред Эстонии при НАТО.

Официальные представители Минобороны и МИД РФ неоднократно отмечали строго оборонительный характер российской военной доктрины и отсутствие любых планов осуществления военной агрессии против других стран, включая Украину.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ отработали новую тактику использования ПТРК Javelin и разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar на полигоне Широкой Лан. О провале первых попыток боевого применения бойцами ВСУ ракетных комплексов Javelin в Донбассе информировал «Царьград».

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россия всу эстония
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