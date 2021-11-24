Главные новости дня: 24 ноября

ФАН публикует дайджест событий за 24 ноября.

Главврачи российских больниц призвали известных антиваксеров посетить COVID-госпитали

Врачи 11 российских больниц написали открытое письмо известным людям, пропагандирующим отказ от прививок. В нем они призвали именитых антиваксеров увидеть своими глазами состояние пациентов, заразившихся коронавирусом. Письмо затрагивает политиков Геннадия Зюганова и Сергея Миронова, депутата Петра Толстого, политолога Сергея Кургиняна, звезд шоу-бизнеса Марию Шукшину, Наталью Ветлицкую, Оскара Кучеру и музыкантов Константина Кинчева и Юрия Лозу.

Пьяный сотрудник СК насмерть сбил двух рабочих в Тюмени

Правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии в Тюмени. Ее возможным виновником стал начальник следственного отдела. По предварительным данным, в ночь на 24 ноября пьяный майор юстиции на BMW 525 сбил двух дорожных рабочих, которые убирали снег. От тяжелых травм они погибли на месте. Следственный комитет Тюмени намерен добиться заключения под стражу подозреваемого. Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос о его увольнении.

Кинокритик Марк Рудинштейн перенес инсульт

Global Look Press / Павел Кашаев / Global Look Press

Создатель и продюсер знаменитого отечественного кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн перенес инсульт. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из московских больниц. Заслуженный работник культуры был госпитализирован с инфарктом миокарда в середине ноября. Сейчас он находился под наблюдением врачей.

Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Карелии

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии на территории Карелии, в которой пострадали люди. Автобус упал в кювет на 36-м километре трассы А-121. Согласно предварительной версии, виновником ДТП мог стать водитель. Он потерял контроль над транспортным средством. Травмы получили не менее четырех человек.

Трехлетняя девочка скончалась в Петербурге после отказа родителей госпитализировать ее

Гибель трехлетнего ребенка расследуют петербургские следователи. Трагический инцидент произошел в Сестрорецке. Ребенок пожаловался воспитателям детского сада на боль в животе, врачи осмотрели девочку, а потом ее забрал отец. Дома малышка стала чувствовать себя хуже. Приехавшие на место происшествия медики предложили родителям госпитализировать дочь, но те ответили отказом. Спустя час ребенок потерял сознание и умер.

Моргенштерн сбежал из России после обвинения от Бастрыкина в торговле наркотиками

Российский рэпер Моргенштерн поспешил покинуть страну после недавнего заявления председателя СК Александра Бастрыкина. Руководитель госоргана ранее обвинил музыканта в торговле наркотиками. Заявление Бастрыкина прозвучало на конференции. Он пояснил, что рэпер якобы занимается наркосбытом через соцсети.

В Москве прошла церемония прощания с народной артисткой РФ Ниной Руслановой

Звезду отечественного кино Нину Русланову 24 ноября похоронили рядом с певицей Юлией Началовой. В последний путь актрису проводили аплодисментами. Актеры, общественные деятели, которые присутствовали на церемонии, сказали много теплых слов в адрес артистки.

Global Look Press / Natalya Loginova/Russian Look

Госдума приняла закон, разрешающий экипажу самолетов применять спецсредства к дебоширам

Члены экипажа воздушных судов получат больше полномочий для борьбы с хулиганами. Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума. Парламентарии одобрили применение специальных средств сдерживания для буйных пассажиров. Это станет обоснованной мерой, если поведение человека будет нести угрозу для здоровья окружающих либо для безопасности полета.

Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» Центра им. Н. Ф. Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрирована Министерством здравоохранения России. Препарат получил название «Спутник М». Центр им. Гамалеи также сообщил о планах получить разрешение на исследование вакцины от COVID-19 среди детей младше 12 лет.

Легенде телевидения Александру Маслякову исполнилось 80 лет

Заслуженный деятель искусств РФ, бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков празднует юбилей — 80 лет. В беседе с корреспондентом ФАН он рассказал, как будет отмечать день рождения. На телевидении Александр Масляков начал работать в 1964 году, будучи четверокурсником. Кроме «Клуба веселых и находчивых» он вел и другие популярные советские передачи, но именно КВН стал его визитной карточкой. По сей день он является его руководителем, телевизионная карьера юбиляра длится уже более полувека.