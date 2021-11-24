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Стартап в России: государство вложит более одного миллиарда рублей в инновационные компании
Общество
Стартап в России: государство вложит более одного миллиарда рублей в инновационные компании
pixabay.com  / 

Более одного миллиарда рублей получат российские стартапы на развитие бизнеса. Кто эти счастливчики, чем они занимаются и на что тратят деньги? Ответы на эти и другие вопросы — в материале ФАН.

Повсеместно государственные гранты становятся шансом для существования многих научных разработок. Так, представители дагестанской молодежи в 2021 году в ходе форумной кампании стали обладателями грантов на общую сумму более 65 миллионов рублей. В России в этом году государство готово вложить в стартапы более миллиарда.

Содействие инновациям

Одна из ключевых структур, поддерживающих развитие науки в нашей стране, — государственный Фонд содействия инновациям. Структура оказывает финансовую поддержку молодым ученым и малым предприятиям, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации. 

В нынешнем году по результатам тщательного отбора поддержку от государства на общую сумму 1,396 млрд рублей получат 75 предприятий. Финансирование компаний предусмотрено в рамках программы «Коммерциализация». Генеральный директор фонда Сергей Поляков отметил экономический эффект от ее реализации.

Стартап в России: государство вложит более одного миллиарда рублей в инновационные компании
ТАСС / Карпухин Сергей

«Программа “Коммерциализация” призвана увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике и долю инновационных компаний в несырьевом экспорте. За последние пять лет реализации программы было профинансировано компаний на сумму 16,2 млрд рублей, в то время как их суммарная выручка от реализации продукции, созданной за счет средств гранта, превысила 120 млрд рублей. Предприятиями создано свыше десяти тысяч рабочих мест, что дает ощутимый эффект и импульс бизнесу», — прокомментировал гендиректор фонда Поляков.

Грант — это не только деньги

Большинство компаний за счет средств гранта может организовать серийное производство, в том числе ориентированное на экспорт. Так, проект из Республики Мордовии направлен на расширение производства линий по изготовлению карт из стержневых композитных материалов. Компания из Кемеровской области имеет план по выпуску модернизированных автоматических систем пожаротушения. Авторы проекта из Новосибирска предлагают расширить производство газоанализаторов Healthmonitor. Ранее разработчики представили свою разработку как устройство, диагностирующее различные заболевания — COVID-19, сахарный диабет, пневмонию и другие.

Стартап в России: государство вложит более одного миллиарда рублей в инновационные компании
pixabay.com / 5132824

В рамках гранта компания предлагает использовать свою разработку в спортивных целях.

«Когда ты занимаешься наукой и пытаешься внедрить что-то новое, всегда сталкиваешься с недоверием. Получение гранта выводит компанию на иной уровень, ведь проект получает признание среди крупнейших российских ученых и независимых экспертов. Мы имеем практический опыт экспорта российских инновационных продуктов. Победа в программе “Коммерциализация” поможет нам развивать это направление более активно», — рассказал о своих планах руководитель проекта из Новосибирска Максим Дведенидов.

Руководитель новосибирского проекта также добавил, что продукция уже получила необходимые сертификаты для реализации спортивной версии устройства на территории ЕС и ОАЭ.

Самые активные регионы

Стартап в России: государство вложит более одного миллиарда рублей в инновационные компании
freepik.com / rawpixel.com

В нынешнем году из Сибирского федерального округа победило 11 компаний, 9 из которых получило по 20 млн рублей на свой бизнес. Чуть меньше 14 млн получил проект по расширению производства импортозамещающих систем нагрева для нужд алюминиевой промышленности. 

Самым результативным оказался Центральный федеральный округ: 28 компаний смогут рассчитывать на поддержку фонда, 17 из них реализуют свой проект в Москве. 

На втором месте по числу победителей оказался Приволжский федеральный округ, который представлен 22 компаниями. Большая часть данных проектов посвящена инновационным продуктам для сферы здравоохранения (стоматология, рентгенологические исследования и прочие).

Ранее более 50 крупных компаний в России получило престижную премию Investment Leaders, которая ежегодно вручается наиболее успешным игрокам финансового рынка.

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