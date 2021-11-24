Кехман объявил о закрытии МХАТа в следующем году

Москва, 24 ноября. Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил, что сценический комплекс находится в «предаварийном состоянии». Поэтому театру придется закрыться на ремонт.

Учреждение культуры закроют на четыре месяца, с 1 июля по 1 ноября 2022 года, сообщил Кехман во время собрания труппы.

«Мы все исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта», — пояснил он.

Российский бизнесмен и театральный деятель встал во главе МХАТа в октябре, пишут «Известия». Вскоре из театра уволился художественный руководитель Эдуард Бояков, с чьей легкой руки была поставлен спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой.

Звезда «Дома-2» рассчитывает получить неустойку из-за отмены постановки. Однако Кехман уверен — театр ничего не должен Бузовой. По его словам, «Чудесный грузин» не пользовался интересом у зрителей, поэтому его убрали из репертуара.