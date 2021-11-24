Блогер Манукян об усмирении авиадебоширов: Слишком часто звезды закатывают истерики в самолетах

Госдума приняла закон, разрешающий бортпроводникам применять спецсредства против хулиганов на борту воздушного судна. Комментируя это решение, блогер Вадим Манукян вспомнил о звездах, которые бывают не прочь побуянить во время полета, что, как правило, происходит после употребления горячительных напитков. По мнению Манукяна, принятие закона об усмирении авиадебоширов — мера вынужденная, но необходимая: по его мнению, скандалисты несут угрозу всему воздушному судну.

«В последнее время слишком часто звезды закатывают истерики в самолетах, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Возможно, “непростые” пассажиры таким способом пытаются добиться к себе особого расположения со стороны экипажа. Однако некоторые звезды забывают, что на них распространяются те же правила, что и на остальных пассажиров. Я приветствую решение, которое позволяет применять спецсредства против хулиганов на борту, как говорится, невзирая на “чины и звания”. Вообще, то, что сейчас становится больше порядка, мне нравится, а то некоторые персонажи никак не могут прийти в себя после анархии 90-х».

Отметим, Манукян дипломатично не стал называть имена звезд, засветившихся в «самолетных» скандалах, но мы напомним некоторые подобные эпизоды.

Так, телеведущая Ольга Бузова, как писали СМИ, «устроила дебош на борту самолета», предположительно, в 2017 году. Через несколько месяцев после инцидента видео, на котором звезда в «необычном» состоянии пристает к другим пассажирам, предлагая вместе «побухать», оказалось в интернете. Представителям Бузовой пришлось давать объяснения.

В октябре 2014 года после скандала с рейса Екатеринбург — Москва сняли телеведущую и модель Викторию Лопыреву. Там, вероятно, имело место неадекватное поведение, скорее, связанное с особенностями воспитания, а не с алкоголем.

Несколькими месяцами раньше в том же 2014 году в аэропорту Караганды певицу Славу (Анастасию Сланевскую) не пустили в самолет, летевший в Москву, из-за подозрения в употреблении запрещенных веществ. Как пишет издание StarHit, подозрения не подтвердились, но алкоголь в крови звезды вроде бы нашли.

Под Новый год в конце декабря 2019 года певца Романа Жукова и его спутницу задержала полиция в аэропорту Нерюнгри (Якутия) после корпоратива в Алдане. Молодых людей за неподобающее поведение (вероятно, в состоянии алкогольного опьянения) привлекли к административной ответственности, свой рейс они пропустили.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Похожие инциденты были с Лидией Вележевой, Любовью Успенской, и, как нетрудно догадаться, с часто попадающим в скандалы Алексеем Паниным. А вот певица Елена Ваенга, по ее словам, сама стала жертвой неадекватных пассажиров.

Несколько дней назад отличился актер Сергей Качинский во время полета из Антальи в Санкт-Петербург. По данным СМИ, звезда фильмов «Ржев» и «Девятаев» вел себя неадекватно после употребления алкоголя. В Петербурге актеру выписали штраф, он его оплатил и извинился.

Похожие эпизоды нередко происходят и без участия звезд. Так что, возможно, необходимость нового закона действительно назрела.

Ранее появилась информация, что Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, согласно которому бортпроводники на борту воздушного судна получат право применять специальные средства сдерживания к авиадебоширам. Распоряжение о применении силы к лицам, несущим угрозу, будет давать командир воздушного судна. Перечень необходимых спецсредств и правила их применения должно утвердить Правительство РФ. Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.