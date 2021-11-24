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Метеоролог Шувалов сообщил о температурных скачках до −30 градусов в регионах России

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 17:33
Общество
Метеоролог Шувалов сообщил о температурных скачках до −30 градусов в регионах России
pixabay.com  /  PD

Москва, 24 ноября. Сильные морозы ожидают в ближайшие выходные Архангельск, Воркуту, Усинск, Ухту и Салехард. Подробности сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов.

Специалист сообщил, что в Москве ожидается значительное потепление и температура воздуха прогреется до 4 градусов выше нуля. В Санкт-Петербург в ближайшие выходные придет настоящая зима, ночью шкала градусника опустится до −10 градусов. Но настоящий мороз придет с запада на восток. Произойдет резкое понижение температуры на уровень в 10 градусов за сутки.

«В Архангельске в субботу и воскресенье до −25 градусов, в Воркуте, Ухте, Усинске, в воскресенье и понедельник — до −30 градусов, далее на очереди Салехард, в понедельник и вторник там до −30», — передает слова метеоролога агентство URA.ru

Причиной таких скачков послужит формирование переходной зоны между теплом и холодом. Аномальная температура на севере отклоняется на 8 градусов от нормы. Формирование подобного циклона, который частично следует на запад, может привести к тому, что вторая часть может отправиться на европейскую территорию Европы и Урал.

Женщины, особенно молодые, чаще мужчин страдают метеочувствительностью. Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил причины такого явления.

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погода мороз скачок
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