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Кишинев получил от «Газпрома» отсрочку по долгу

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 17:24
Экономика
Кишинев получил от «Газпрома» отсрочку по долгу
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 24 ноября. Российский газовый холдинг не станет прерывать поставки природного газа в Молдавию, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Газпром» принял решение о продолжении экспорта голубого топлива в Молдавию в виде исключения. Официальный Кишинев получил от корпорации отсрочку на несколько дней.

Ожидается, что республика погасит текущую задолженность 26 ноября, делится информацией официальный представитель концерна Сергей Куприянов.

«Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября. "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой», — сообщает пресс-служба холдинга.

Отечественная корпорация ожидает полной приверженности Молдавии обязательствам, прописанным в соглашении и ждет, что новые платежи будут поступать на счета вовремя и без задержек.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ранее днем запросила у парламента одобрение предоставления денежных средств на погашение долга уже сегодня, так как именно 24 ноября истекал срок последней возможности заплатить за полученный газ.

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Газпром контракт отсрочка природный газ россия и молдавия
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