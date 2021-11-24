Кишинев получил от «Газпрома» отсрочку по долгу

Москва, 24 ноября. Российский газовый холдинг не станет прерывать поставки природного газа в Молдавию, заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Газпром» принял решение о продолжении экспорта голубого топлива в Молдавию в виде исключения. Официальный Кишинев получил от корпорации отсрочку на несколько дней.

Ожидается, что республика погасит текущую задолженность 26 ноября, делится информацией официальный представитель концерна Сергей Куприянов.

«Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября. "Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой», — сообщает пресс-служба холдинга.

Отечественная корпорация ожидает полной приверженности Молдавии обязательствам, прописанным в соглашении и ждет, что новые платежи будут поступать на счета вовремя и без задержек.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ранее днем запросила у парламента одобрение предоставления денежных средств на погашение долга уже сегодня, так как именно 24 ноября истекал срок последней возможности заплатить за полученный газ.