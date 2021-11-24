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Власти Ирана опровергли информацию о хакерской атаке на систему контроля за плотинами

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 17:29
Весь мир
Власти Ирана опровергли информацию о хакерской атаке на систему контроля за плотинами
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Тегеран, 24 ноября. Власти Ирана опровергли сообщения о хакерской атаке на системы мониторинга и управления плотинами, которая якобы уже около двух недель не позволяет получить доступ к показаниям датчиков об уровне воды в хранилищах.

Представитель министерства энергетики пояснил, что ведомство намеренно ограничило внешний доступ к своим ресурсам из-за некоторых проблем, однако подчеркнул, что его сотрудники по-прежнему полностью контролируют внутреннюю сеть. Аналогичное заявление сделала и Компания по управлению водными ресурсами Ирана, связав блокировку сайтов с работами по обеспечению безопасности информационных и статистических систем.

Новость о хакерской атаке распространилась 24 ноября в социальных сетях и ряде СМИ. Все публикации при этом ссылались на источник в Иранской телерадиовещательной компании, в то время как подобных сообщений на сайтах IRIB не появлялось.

«За последние две недели системы мониторинга и оценки водных запасов плотин Ирана были полностью отключены. Хотя сотрудники органов информационной безопасности в Компании по управлению водными ресурсами не подтверждают новость о кибератаке, обстоятельства указывают на то, что она усиливается… Даже доступ сотрудников компании к интернет-сервисам, включая WhatsApp, который они использовали при обмене данными, уже потерян», — сказано в приводимой изданиями цитате.

В последнее время Иран все чаще становится целью таких атак: в прошлом месяце хакерам удалось взломать государственную систему по регулированию продажи бензина по льготным квотам, что привело к долговременному сбою работы автозаправочных станций и длинным очередям из машин. Также на прошлой неделе преступники атаковали компьютерную сеть авиакомпании Mahan Air, однако вскоре ее сотрудникам удалось вернуть контроль над своими информационными ресурсами. В этих атаках Тегеран обычно обвиняет Израиль и США, которые, в свою очередь, также часто становятся жертвами иранских хакеров.

Несмотря на опровержения касательно взлома системы контроля плотин, новость появилась на фоне недавнего заявления министра водных ресурсов Ирака о том, что Иран и Турция, вопреки заключенным договоренностям, ранее полностью прекратили поставки воды Багдаду. И если Турция в качестве обоснования предоставила иракским властям отчет о состоянии своих водохранилищ, то Иран никак не комментировал подобный инцидент.

Причина перебоев с поставками ресурсов может объясняться банальной нехваткой воды внутри самого Ирана из-за усиливающейся засухи — еще с лета в различных областях страны происходят протесты населения из-за снижения уровня природных и искусственных водоемов. В июле это стало причиной массовых беспорядков в провинции Хузестан, а в этом месяце митинги начались и в центральных районах.

В частности, на прошлой неделе несколько тысяч жителей вышли на акции протеста в провинции Исфахан, а сейчас демонстрации продолжаются в округе Шахре-Корд. Из-за острого дефицита воды иранские фермеры несут тяжелые убытки — поля пересыхают, а в южной части страны население стало выкапывать финиковые пальмы для продажи аравийским монархиям, поскольку без полива деревья все равно гибнут. В настоящее время власти Ирана разрабатывают стратегию по борьбе с этой проблемой, однако ее решение в краткосрочной перспективе пока не представляется возможным.

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