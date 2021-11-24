Власти Ирана опровергли информацию о хакерской атаке на систему контроля за плотинами

Тегеран, 24 ноября. Власти Ирана опровергли сообщения о хакерской атаке на системы мониторинга и управления плотинами, которая якобы уже около двух недель не позволяет получить доступ к показаниям датчиков об уровне воды в хранилищах.

Представитель министерства энергетики пояснил, что ведомство намеренно ограничило внешний доступ к своим ресурсам из-за некоторых проблем, однако подчеркнул, что его сотрудники по-прежнему полностью контролируют внутреннюю сеть. Аналогичное заявление сделала и Компания по управлению водными ресурсами Ирана, связав блокировку сайтов с работами по обеспечению безопасности информационных и статистических систем.

تایید و تکذیب حمله سایبری به سدهای ایرانhttps://t.co/rLafqvJUuO — Radio Zamaneh (@RadioZamaneh) November 24, 2021

Новость о хакерской атаке распространилась 24 ноября в социальных сетях и ряде СМИ. Все публикации при этом ссылались на источник в Иранской телерадиовещательной компании, в то время как подобных сообщений на сайтах IRIB не появлялось.

«За последние две недели системы мониторинга и оценки водных запасов плотин Ирана были полностью отключены. Хотя сотрудники органов информационной безопасности в Компании по управлению водными ресурсами не подтверждают новость о кибератаке, обстоятельства указывают на то, что она усиливается… Даже доступ сотрудников компании к интернет-сервисам, включая WhatsApp, который они использовали при обмене данными, уже потерян», — сказано в приводимой изданиями цитате.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو حمله سایبری به سدهای کشور را تکذیب کرد



مقیمی اخبار منتشر شده درخصوص حملات سایبری به سیستم اطلاعات سدهای کشور را تکذیب کرد و گفت تنها برخی محدودیت‌ها از سوی وزارت نیرو برای افراد خارج از سیستم ایجاد شده استhttps://t.co/D1GIGdgjfu pic.twitter.com/AqAWNVArus — Digiato | دیجیاتو (@Digiato) November 24, 2021

В последнее время Иран все чаще становится целью таких атак: в прошлом месяце хакерам удалось взломать государственную систему по регулированию продажи бензина по льготным квотам, что привело к долговременному сбою работы автозаправочных станций и длинным очередям из машин. Также на прошлой неделе преступники атаковали компьютерную сеть авиакомпании Mahan Air, однако вскоре ее сотрудникам удалось вернуть контроль над своими информационными ресурсами. В этих атаках Тегеран обычно обвиняет Израиль и США, которые, в свою очередь, также часто становятся жертвами иранских хакеров.

Несмотря на опровержения касательно взлома системы контроля плотин, новость появилась на фоне недавнего заявления министра водных ресурсов Ирака о том, что Иран и Турция, вопреки заключенным договоренностям, ранее полностью прекратили поставки воды Багдаду. И если Турция в качестве обоснования предоставила иракским властям отчет о состоянии своих водохранилищ, то Иран никак не комментировал подобный инцидент.

چهارمین روز تجمع اعتراضی و راهپیمایی #شهرکرد در اعتراض به غارت آب با پیشتازی زنان قهرمان و با شعار:

ما مردمان جنگیم ، بجنگ تا بجنگیم ????????????#چهارمحال_بختیاری #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/tc2rAQNnPi — امین (@amin2017samin) November 24, 2021

Причина перебоев с поставками ресурсов может объясняться банальной нехваткой воды внутри самого Ирана из-за усиливающейся засухи — еще с лета в различных областях страны происходят протесты населения из-за снижения уровня природных и искусственных водоемов. В июле это стало причиной массовых беспорядков в провинции Хузестан, а в этом месяце митинги начались и в центральных районах.

В частности, на прошлой неделе несколько тысяч жителей вышли на акции протеста в провинции Исфахан, а сейчас демонстрации продолжаются в округе Шахре-Корд. Из-за острого дефицита воды иранские фермеры несут тяжелые убытки — поля пересыхают, а в южной части страны население стало выкапывать финиковые пальмы для продажи аравийским монархиям, поскольку без полива деревья все равно гибнут. В настоящее время власти Ирана разрабатывают стратегию по борьбе с этой проблемой, однако ее решение в краткосрочной перспективе пока не представляется возможным.