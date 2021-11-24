Власти Ирана опровергли информацию о хакерской атаке на систему контроля за плотинами

Тегеран, 24 ноября. Власти Ирана опровергли сообщения о хакерской атаке на системы мониторинга и управления плотинами, которая якобы уже около двух недель не позволяет получить доступ к показаниям датчиков об уровне воды в хранилищах.
Представитель министерства энергетики пояснил, что ведомство намеренно ограничило внешний доступ к своим ресурсам из-за некоторых проблем, однако подчеркнул, что его сотрудники по-прежнему полностью контролируют внутреннюю сеть. Аналогичное заявление сделала и Компания по управлению водными ресурсами Ирана, связав блокировку сайтов с работами по обеспечению безопасности информационных и статистических систем.
تایید و تکذیب حمله سایبری به سدهای ایرانhttps://t.co/rLafqvJUuO— Radio Zamaneh (@RadioZamaneh) November 24, 2021
Новость о хакерской атаке распространилась 24 ноября в социальных сетях и ряде СМИ. Все публикации при этом ссылались на источник в Иранской телерадиовещательной компании, в то время как подобных сообщений на сайтах IRIB не появлялось.
«За последние две недели системы мониторинга и оценки водных запасов плотин Ирана были полностью отключены. Хотя сотрудники органов информационной безопасности в Компании по управлению водными ресурсами не подтверждают новость о кибератаке, обстоятельства указывают на то, что она усиливается… Даже доступ сотрудников компании к интернет-сервисам, включая WhatsApp, который они использовали при обмене данными, уже потерян», — сказано в приводимой изданиями цитате.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو حمله سایبری به سدهای کشور را تکذیب کرد— Digiato | دیجیاتو (@Digiato) November 24, 2021
مقیمی اخبار منتشر شده درخصوص حملات سایبری به سیستم اطلاعات سدهای کشور را تکذیب کرد و گفت تنها برخی محدودیتها از سوی وزارت نیرو برای افراد خارج از سیستم ایجاد شده استhttps://t.co/D1GIGdgjfu pic.twitter.com/AqAWNVArus
В последнее время Иран все чаще становится целью таких атак: в прошлом месяце хакерам удалось взломать государственную систему по регулированию продажи бензина по льготным квотам, что привело к долговременному сбою работы автозаправочных станций и длинным очередям из машин. Также на прошлой неделе преступники атаковали компьютерную сеть авиакомпании Mahan Air, однако вскоре ее сотрудникам удалось вернуть контроль над своими информационными ресурсами. В этих атаках Тегеран обычно обвиняет Израиль и США, которые, в свою очередь, также часто становятся жертвами иранских хакеров.
Несмотря на опровержения касательно взлома системы контроля плотин, новость появилась на фоне недавнего заявления министра водных ресурсов Ирака о том, что Иран и Турция, вопреки заключенным договоренностям, ранее полностью прекратили поставки воды Багдаду. И если Турция в качестве обоснования предоставила иракским властям отчет о состоянии своих водохранилищ, то Иран никак не комментировал подобный инцидент.
چهارمین روز تجمع اعتراضی و راهپیمایی #شهرکرد در اعتراض به غارت آب با پیشتازی زنان قهرمان و با شعار:— امین (@amin2017samin) November 24, 2021
ما مردمان جنگیم ، بجنگ تا بجنگیم ????????????#چهارمحال_بختیاری #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/tc2rAQNnPi
Причина перебоев с поставками ресурсов может объясняться банальной нехваткой воды внутри самого Ирана из-за усиливающейся засухи — еще с лета в различных областях страны происходят протесты населения из-за снижения уровня природных и искусственных водоемов. В июле это стало причиной массовых беспорядков в провинции Хузестан, а в этом месяце митинги начались и в центральных районах.
В частности, на прошлой неделе несколько тысяч жителей вышли на акции протеста в провинции Исфахан, а сейчас демонстрации продолжаются в округе Шахре-Корд. Из-за острого дефицита воды иранские фермеры несут тяжелые убытки — поля пересыхают, а в южной части страны население стало выкапывать финиковые пальмы для продажи аравийским монархиям, поскольку без полива деревья все равно гибнут. В настоящее время власти Ирана разрабатывают стратегию по борьбе с этой проблемой, однако ее решение в краткосрочной перспективе пока не представляется возможным.