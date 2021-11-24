Молдавии придется просить денег у европейских банков для оплаты долга перед «Газпромом»

Санкт-Петербург, 24 ноября. Молдавский парламентарий Владимир Односталко выразил надежду, что «Газпром» не станет прекращать поставки природного газа в республику. Об этом он рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот».

Депутат парламента Молдавии от фракции «Блок коммунистов и социалистов» указал на то, что Российская Федерация, как правило, поддерживает республику и может найти компромиссные решения в кризисных ситуациях. Так член местного законодательного органа прокомментировал намерение «Газпрома» заморозить экспорт голубого топлива при отсутствии платежей.

«Я надеюсь, что все-таки не отключат (поставки газа — Прим. ред.), потому что РФ все время, при различного рода кризисах, входила в положение граждан республики Молдова, и она очень хорошо умеет отличать молдавский народ от правительства, которое есть на сегодняшний день. К сожалению, оно такое, какое оно есть. Это раз. Два. Деньги сегодня, к сожалению, не поступят на счета "Газпрома", и это нужно признать, вне зависимости от того, заявляли или будут заявлять на протяжении сегодняшнего дня наши официальные власти, по причине того, что элементарно в бюджете их нет, они будут только завтра через изменение госбюджета», — объясняет сложившееся положение Односталко.

Иностранные финансовые институты Европейского союза обеспечат Молдавию необходимыми для погашения долгов деньгами, полагает депутат. Естественно, что займы будут предоставляться под проценты. Также парламентарий акцентирует внимание на том, что основное бремя понесут на себе рядовые жители Молдавии, которым и придется фактически выплачивать 74 млн долларов.

Власти республики могли своевременно инициировать переговорный процесс с «Газпромом» по поводу нового газового контракта, но опоздали, из-за чего возникла разница между стоимостью топлива по прошлому контракту и рыночной ценой после 1 октября. Соответственно, ошибка правительства обошлась минимум в названые 74 млн долларов, констатирует участник эфира медиацентра.

Представитель «Газпрома» ранее уведомил молдавских коллег о том, что холдинг прекратит закачивать сырье, если на счета корпорации не поступит платеж за текущие поставки. Впоследствии премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что в срочном порядке запросила у парламента предоставление денежных средств для погашения долга.