Иммунолог Крючков рассказал, почему у актера Гаркалина не выработались антитела после вакцины

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, в каких случаях у человека не вырабатываются антитела после полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что 67-летний актер Валерий Гаркалин в мае вакцинировался, но антитела у него не выработались. 20 ноября артист скончался после 1,5 месяца борьбы с коронавирусом. В интернете появилась информация, что артист не прошел вакцинацию, а купил поддельный сертификат.

«Антитела не вырабатываются, если вакцинация фейковая. Сложно сказать по всей популяции, но, наверное, у порядка 5-10% антитела к вирусу не вырабатываются в нужном количестве, чтобы их можно было определить тестом. Кроме того, есть еще 20% людей, у которых антитела падают к четвертому и шестому месяцам после вакцинации, то есть они резко поднимаются, а после резко падают», — рассказал иммунолог.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Николай Крючков напомнил о заявлении телеведущей Ларисы Гузеевой о том, что Валерий Гаркалин не был привит, в чем сам признавался врачам.

«Я так понял, что он не проходил курс вакцинации, поэтому и антител не было. Если следовать стандартному алгоритму и через шесть месяцев ревакцинироваться, то следить за уровнем антител в организме не обязательно», — добавил собеседник ФАН.

Если у вас есть тяжелые хронические заболевания, иммунодефицитные состояния, то врач-иммунолог советует через три месяца после вакцинации проверить количество антител. Высокий титр антител может отсрочить пациенту ревакцинацию, отметил Крючков.

Ранее стало известно, что вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» Центра им. Н. Ф. Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрирована Министерством здравоохранения России. Препарат получил название «Спутник М». Центр им. Гамалеи также сообщил о планах получить разрешение на исследование вакцины от COVID-19 среди детей младше 12 лет.