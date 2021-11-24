Немецкая правящая коалиция выступила за конструктивный диалог с Россией

Берлин, 24 ноября. Новая правящая коалиция Германии выразила готовность к началу конструктивного диалога и более тесного сотрудничества с РФ по глобальным вопросам, сказано в проекте коалиционного соглашения.

В документе не упоминается газопровод «Северный поток — 2», однако СДПГ, «зеленые» и либералы ФРГ указали на необходимость строительства новых электростанций для удовлетворения всех энергетических потребностей Германии.

Плюс ко всему коалиция выступила за полную реализацию минских договоренностей по стабилизации ситуации в Донбассе. Новое немецкое правительство намерено продолжить поддерживать территориальную целостность Украины.

Как стало известно ранее, партия «Зеленые» в ФРГ осудила США за санкции против «Северного потока — 2».