Пригожин обратился в прокуратуру после провокационных высказываний журналиста Нерсесова

Санкт-Петербург, 24 ноября. Предприниматель Евгений Пригожин направил в прокуратуру заявление о привлечении к ответственности журналиста Юрия Нерсесова за публикацию оскорбительных материалов, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Юридическая команда бизнесмена проинформировала, что Евгений Пригожин обратился в петербургскую прокуратуру с заявлением о привлечении выпускающего редактора издания «АПН Северо-Запад» Юрия Нерсесова к ответственности за публикацию материалов, направленных на унижение достоинства человека или группы людей по расовым и национальным признакам.

«Отметим, Нерсесов, являясь выпускающим редактором «АПН Северо-Запад», позволял себе провокационные высказывания в адрес Евгения Викторовича, фильма «Турист» и русского народа в целом, которые, как мы считаем, являются экстремистскими», — сказано в сообщении.

Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Команда юристов «Конкорда» намерена привлечь Нерсесова и его издание сначала к административной, а впоследствии и к уголовной ответственности за публикацию указанных материалов.

«Мы считаем, подобное поведение для журналистов недопустимым. За свои действия они должны быть привлечены к ответственности по всей строгости российских законов», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в своей статье Юрий Нерсесов назвал «унтерменшами» граждан России и жителей африканской страны. Этот термин употреблялся идеологами нацисткой Германии для обозначения людей «низшего сорта».