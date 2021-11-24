Режиссер Демченко будет судиться со СМИ, которые растиражировали историю о харрасменте

Санкт-Петербург, 24 ноября. Известный российский постановщик Максим Демченко на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» заявил, что подаст в суд на журналистов, которые распространили историю экс-солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс о домогательствах.

Вокс ранее проиграла в петербургском суде дело, в ходе рассмотрения которого не смогла доказать обвинения в харассменте со стороны Максима Демченко. Артистку обязали заплатить режиссеру компенсацию в размере полумиллиона рублей.

По словам постановщика, он «обалдел», когда вышла первая передача с откровениями экс-солистки «Ленинграда». По его мнению, все это произошло из-за «дикого желания хайпа» актрис, которые снимались у него в сериале «ОБЖ», но не получили роли в новом проекте.

«Они хотели попасть на Первый канал в программу «Док-Ток» с Ксенией Собчак. Первый канал мне звонил, я сказал, что не буду на одной площадке с Алисой Вокс. Видимо у них что-то не получилось с этой передачей, может, посчитали, что это совсем неинтересно, и они уже выступали именно в «Изнанке», это площадка Life. И они потом это все перепечатывали», — поделился Демченко.

Напомним, суд Петербурга постановил признать несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Демченко сведения, распространенные Алисой Вокс. Речь идет о ролике на YouTube-канале «Изнанка. Женщины». Певица обязана выпустить опровержение своих слов о режиссере.