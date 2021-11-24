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Журналист Бутусов заявил о дефиците топлива для техники ВСУ в Донбассе

Армия
Журналист Бутусов заявил о дефиците топлива для техники ВСУ в Донбассе
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Киев, 24 ноября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в зоне донбасского конфликта, испытывают значительный дефицит топлива. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Ситуацию с топливом в бригадах ВСУ можно охарактеризовать как критическую, заявил Бутусов. Он сослался на письмо одного из офицеров, который прибыл в Донбасс 4 ноября и рассказал о своих впечатлениях.

«До сих пор на жизнедеятельность не получили ни одного литра горючего. Подвозим техническую воду для мытья личного состава, продукты, хлеб, дрова и тому подобное из оставшегося в баках при выезде», — цитирует Бутусов слова заместителя командира батальона ВСУ.

По его словам, острая проблема дефицита топлива никак не решается командованием украинской армии.

Ранее стало известно, что жители Донбасса устроили самосуд над пьяными бойцами ВСУ, которые ограбили продуктовый магазин в городе Дзержинск.

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всу донбасс топливо
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