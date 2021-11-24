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Трюдо объявил изменение климата и пандемию COVID-19 главным вопросами для правительства Канады

Весь мир
Трюдо объявил изменение климата и пандемию COVID-19 главным вопросами для правительства Канады
Global Look Press  /  Adrian Wyld/Keystone Press Agency

Оттава, 24 ноября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что выполнит все обещания, сделанные в ходе предвыборной кампании. Об этом политик сказал на открытии новой парламентской сессии.

20 сентября Либеральная партия премьер-министра Канады победила в третий раз на законодательных выборах, однако она не получила достаточно мест для формирования правительства большинства.

Трюдо объявил изменение климата и пандемию COVID-19 главным вопросами для правительства Канады
Федеральное агентство новостей /

Трюдо выступил на открытии сессии, заявив, что выполнит все обещания, сделанные в ходе предвыборной кампании. Он отметил, что контроль над распространением COVID-19 остается главным приоритетом для его правительства. На этой неделе власти Канады начали вакцинацию детей от 5 до 11 лет.

«Лучшее, что мы можем сделать для экономики, — это прекращение пандемии коронавируса», — подчеркнул Трюдо.

Либеральное правительство потратило большие суммы на оказание материальной помощи отдельным лицам и предприятиям в самый разгар пандемии. Однако, после обвинений в чрезмерной растрате средств в ходе избирательного процесса, власти сократили расходы, концентрируясь лишь на наиболее пострадавших районах.

Премьер-министр добавил, что планирует решить проблему высокой стоимости жизни путем обеспечения более доступного жилья и доступа к пособию по уходу за детьми, в рамках которого семьям выдается 10 канадских долларов в день.

Трюдо также коснулся экологической повестки, подчеркнув намерение активизировать меры по борьбе с климатическими изменениями. Данное заявление было сделано в свете наводнений в провинции Британская Колумбия на прошлой неделе, по причине которых была прекращена работа нефтепровода «Транс-Маунтин» и двух железных дорог. Потоп показал уязвимость цепочек поставки Канады перед климатическими изменениями.

«Жители Британской Колумбии столкнулись с серьезными вызовами после того, как их дома, общины и здоровье были затронуты ужасающим наводнением», — отметил Трюдо.

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джастин трюдо парламент Канада
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