Трюдо объявил изменение климата и пандемию COVID-19 главным вопросами для правительства Канады

Оттава, 24 ноября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что выполнит все обещания, сделанные в ходе предвыборной кампании. Об этом политик сказал на открытии новой парламентской сессии.

20 сентября Либеральная партия премьер-министра Канады победила в третий раз на законодательных выборах, однако она не получила достаточно мест для формирования правительства большинства.

Трюдо выступил на открытии сессии, заявив, что выполнит все обещания, сделанные в ходе предвыборной кампании. Он отметил, что контроль над распространением COVID-19 остается главным приоритетом для его правительства. На этой неделе власти Канады начали вакцинацию детей от 5 до 11 лет.

Либеральное правительство потратило большие суммы на оказание материальной помощи отдельным лицам и предприятиям в самый разгар пандемии. Однако, после обвинений в чрезмерной растрате средств в ходе избирательного процесса, власти сократили расходы, концентрируясь лишь на наиболее пострадавших районах.

Премьер-министр добавил, что планирует решить проблему высокой стоимости жизни путем обеспечения более доступного жилья и доступа к пособию по уходу за детьми, в рамках которого семьям выдается 10 канадских долларов в день.

On top of that, we’ll keep standing up for diversity and inclusion. We’ll continue to reform the criminal justice system, ban conversion therapy, protect and promote the French language, and empower Black and racialized Canadians and Indigenous Peoples. https://t.co/EjVtGGzQW9