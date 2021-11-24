Николаев, 24 ноября. Расположенный в Николаеве Черноморский судостроительный завод в прошлом был одним из ведущих предприятий Украины и всего Советского Союза в своей сфере.

Теперь же ЧСЗ фактически превратился в руины, и это вовсе не образное выражение. За последние годы многие здания завода пришли в негодность и были разрушены. Еще работающее оборудование владельцы вывезли на другие предприятия или продали.

После распада СССР Черноморскому судостроительному, как и многим другим заводам, пришлось непросто. Однако до 2014 года предприятие продолжало работать благодаря активному сотрудничеству с Россией. После разрыва отношений Киева и Москвы, ЧСЗ просто лишился всех заказов и вскоре обанкротился.

Большая часть имущества завода была распродана, при этом вырученные средства пошли на уплату накопившихся долгов. Как признается бывший заместитель генерального директора Черноморского судостроительного завода, сейчас предприятие выглядит примерно так же, как в годы немецкой оккупации.

При этом президент Украины Владимир Зеленский летом этого года сообщил, что уже к 2035 году страна должна обзавестись собственным полноценным военным флотом. Однако глава государства ясно дал понять, что из-за отсутствия необходимой инфраструктуры в Незалежной, строить новые украинские суда будут за границей.

Пользователи Сети высказали свое мнение о сложившейся ситуации. По словам комментаторов, современная Украина планомерно уничтожает доставшееся от СССР наследство, и это в итоге не приведет страну ни к чему хорошему.

Федеральное агентство новостей /

«Такой завод был. Печально. Сейчас это свалка. Каждый раз проезжаю мимо завода и плакать охота. Без России все заржавело, мы сами уничтожаем свою экономику»; «Как и Херсонский судозавод ушел на металл. Все заводы, которые работали в Украине до 2014 года, плотно сотрудничали с Россией. Как только оборвали связь, все ушло под резак. Украина держалась на рублях, а укусив кормящую руку, потерпела крах»; «Ну что ж, ждем пока Украина уничтожит последнее, что дал ей Советский союз — жизнь»; «Этот уникальный судостроительный завод прекрасно сотрудничал с Россией, принимал мощные заказы из Европы, кормил большую часть города, а теперь ржавое ДНО»; «Плачевно. Ну, ничего, не первый и не последний завод. Главное, кредиты чтоб выдавались регулярно, и Крым с Москвой брались хотя бы раза по три на неделе», — пишут комментаторы.

При этом некоторые пользователи Сети отметили, что из-за закрытия предприятий простые украинцы вынуждены уезжать за границу и работать на благо других стран.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

«А что, логично. Украинцы работают в других странах, теперь в других странах разместят заказы на военные корабли, чтобы работающие там украинцы их построили. Останется только нанять живущих в других странах украинцев на эти корабли, чтобы они плавали из других стран в другие страны. Деньги на все это можно найти, продав освободившиеся от украинцев земли другим странам, и все получится. Кстати, пока украинцы называли себя русскими, такого им в голову не приходило»; «Скоро они и самих украинцев в других странах производить начнут»; «Уничтожение советского наследия на Украине успешно заканчивается. Практически вся оставшаяся после СССР промышленность уничтожена. Это победа! Теперь гражданам новой Украины не надо угрюмо стоять у станков, и они могут радостно собирать клубнику в Польше», — считают пользователи Сети.

Ранее простой украинец в прямом эфире на ТВ объяснил, как можно было избежать войны в Донбассе.