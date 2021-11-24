Украинцы сравнили с неуместным анекдотом последние испытания своих ВВС

Киев, 24 ноября. Пресс-служба командования Воздушных сил Украины сообщила об отработке нанесения воздушных ударов по противнику на полигонах «Широкий лан» и «Киево-Александровский».

ВВС Украины регулярно попадают в списки худших. Причина — устаревшая авиация, слабая подготовка летного состава и плохое техническое обслуживание. Подавляющее большинство украинских машин — в плачевном состоянии и давно подлежит списанию. Правда, иногда на Банковой поднимают вопрос полного обновления самолетного парка. Но одних слов мало, необходимо как минимум 7,5 миллиардов долларов, которых в бюджете нет.

«ВВС Украины? Это что анекдот такой? У нас заводы стоят, люди массово бегут из страны, закрываются мощнейшие предприятия, полный беспорядок и хаос, а они продолжают думать о вымышленной войне», — напомнил украинский комментатор.

Со времен обретения независимости украинские ВВС не получили ни одного нового самолета. А лет через пять и те, что стоят на вооружении, не смогут выполнять поставленных задач.

«Ржавыми самолетами не выиграть войну. Хвастаться нечем. При очередном наступлении украинские крылья отберут ополченцы ЛДНР. Украина только и делает что хвастается ракетами, катерами и американским оружием. На деле всего этого нет», - считает пользователь.

Сейчас на вооружении украинских ВВС около 35 истребителей МиГ-29 - советское наследие. На Украине хотят организовать самостоятельное производство новых истребителей. Но чтобы производить самолеты, нужно в первую очередь модернизировать заводы. Ни на то, ни на другое денег нет.

пресс-служба Минобороны РФ /

Украинские пользователи с горечью посмеялись над тренировками своей авиации.

«Наши украинские ВВС не могут расстаться с наследием СССР, декоммунизация не по силам, Сушки и Миги как использовали, так и продолжают это делать. Ничего нового»;

«Плохо, что еще хоть что-то осталось. У неадекватных властей Киева не должно быть серьезного оружия в руках»;

«Не получится у нас государства и не будет у нас авиации - гуляй поле у нас будет. Страна бухнулась на дно, о какой авиации идет речь? Мы без штанов, народ вообще на коленях, страна пустеет на глазах»;

«Украина сама виновата в разбазаривании своей военной мощи! В стране, где на первом месте стоят финансовые интересы США, об эффективной обороне задумываются в последний момент»;

«Да они отлетались. Насколько я знаю, авиация не летает даже в учебные полеты, экономя мизерный оставшийся ресурс. А как же пилоты? При налете менее 50 часов в год летчик теряет квалификацию».

«Ребят, это как в анекдоте: сегодня украинскими военными проведены испытания самолета-невидимки. Испытания признаны успешными…… Самолет никто не видел!»

«Хватит уже стращать свой же народ этими дырявыми самолетами. Может уже хватит притягивать страну за уши к войне, давайте к миру, надоело это все».

Кроме плачевного состояния техники, есть и другая проблема — нехватка пилотов. Летать некому. Заведения, занимающиеся подготовкой летчиков, не дают резервистов, потому что один квалифицированный специалист обходится государству очень дорого, поэтому «налеты» записывают для галочки. Никто не станет садить за штурвал человека, который умеет летать только по бумагам. Через пару-тройку лет пилоты закончатся. Сейчас действующий состав держит только «особый период» — им нельзя увольняться. Но совсем скоро начнется самый масштабный отток пилотов за всю историю страны.

Ранее экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что Украина так и не дождалась от европейских партнеров существенной помощи , поэтому Киеву нужно перестать рассчитывать на поддержку НАТО.