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Рыбак рассказал о необычном природном явлении на реке Тура
Общество
Рыбак рассказал о необычном природном явлении на реке Тура
pixabay.com  /  andreasvolz

Екатеринбург, 24 ноября. Крайне редкое природное явление на реке Тура в Свердловской области поразило воображение местного рыбака.

По словам уральского рыбака Евгения Чижевского, он стал свидетелем природного явления, о котором никогда не слышал и не читал. Как пояснил Чижевский, посреди реки Тура он увидел идеально ровный ледяной круг, который медленно и величаво вращался, сообщает «Челябинск сегодня».

Чтобы окончательно убедиться, что это не галлюцинация, рыбак бросил на круг ветку. Она действительно начала перемещаться вместе со льдом. Эксперты объяснили, что глыбы льда идеально круглой формы образовываются крайне редко, подобное явление возможно только в водоемах с медленным вихревым течением.

Ранее ФАН рассказал, как добычей рыбака в Приморье стала огромная акула. Специалисты пояснили, что ему удалось поймать сельдевую акулу, которая не представляет опасности для жизни, к тому же она очень вкусная, если ее правильно приготовить.

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