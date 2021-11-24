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Режиссер Максим Демченко объяснил, для чего Алиса Вокс обвинила его «в харассменте»
Общество
Режиссер Максим Демченко объяснил, для чего Алиса Вокс обвинила его «в харассменте»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Максим Демченко, соавтор и художественный руководитель ситкома о жизни школьников «ОБЖ», рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о своем непростом, но успешном судебном опыте отстаивания чести и достоинства после обвинений со стороны актрисы Алисы Вокс в сексуальном домогательстве.

Приморский суд Санкт-Петербурга признал несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Максима Демченко заявления актрисы Алисы Вокс (Алисы Михайловны Кондратьевой) о якобы харассменте со стороны режиссера, которые она распространяла на видеохостинге YouTube с названием «Сексуальные домогательства в России/Реальные истории жертв из мира спорта и шоу-бизнеса». Суд обязал актрису опубликовать опровержение и выплатить Максиму Демченко 500 тысяч рублей моральной компенсации.

По словам Демченко, он понимает причины, по которым Вокс решилась развернуть кампанию по опорочиванию его имени. Главная из них, по его мнению, — стремление актрисы и ее подруг, которые участвовали в травле режиссера, сделать себе имя на хайпе резонансной темы.

«Она изначально лгала, что снималась в сериале и ушла из него. Но она не могла уйти из сериала «ОБЖ», потому что не снималась тогда в нем. Потом она заявляла, что ее выгнали из сериала  — это неправда. Потом эти новости начали тиражироваться в СМИ. И я читал, что ее выгнали из сериала. Все это абсурд, но такая была спланированная информационная атака», — рассказал режиссер.

За всеми этим атаками, считает он, стояло «дикое желание хайпа со стороны актрис» и «реализация спланированной пиар-кампании журналистов, которые хотели раскрутить программу на видеохостинге». Мотивом для такого поступка могла стать обида актрис за то, что режиссер не дал им роли в своем следующем после «ОБЖ» проекте — сериале «Старшеклассники».

«Я не сразу принял решение — я обалдел и не понял вообще ничего. Но когда вышла вторая передача, я понял, что нужно отвечать. Друзья советовали мне не участвовать. Они говорили о нервах, куче денег, которые придется потратить. Но я решил — почему я должен отмалчиваться? В результате в январе подал заявление. Суд длился почти год, было много заседаний. Но в результате суд принял решение о признании заявлений Алисы Вокс недостоверными», — пояснил гость студии.

Режиссер Максим Демченко объяснил, для чего Алиса Вокс обвинила его «в харассменте»
Федеральное агентство новостей /

О том, как планировалась кампания по обвинению в харассменте Максима Демченко, рассказала актриса сериала «ОБЖ» Виталина Гусак.

По ее словам, Алиса Вокс пригласила и ее участвовать в травле режиссера. Она согласилась войти в группу, но с целью изнутри узнать о ее планах и действиях.

«Они начали порочить имя Максима Ивановича и, конечно, я не могла это оставить в покое. Поэтому я решила туда внедриться и наблюдать. Журналисты, которые участвовали в кампании, призывали девочек рассказывать всякие неприятные истории, даже если ничего не было. «Мы их соберем, — говорили они, — и задавим [Демченко] массой». Девочки отнекивались, говорили, что у них на это времени нет. Но Алиса Вокс и журналисты настаивали, чтобы они писали эти истории. Об этом всем я рассказала в суде, потому что я за правду», — заявила Гусак.

По ее словам, ей обидно, что облили грязью замечательный сериал про школьников, который нес светлое и доброе в молодежную среду.

«Он о счастливом детстве. На съемках присутствовали родители, и они могут подтвердить, что там не было ничего плохого. Он добрый, позитивный», — рассказала актриса.

Максим Демченко поблагодарил свою супругу и друзей, а также коллег по цеху, которые оказали ему поддержку. По словам заслуженного артиста РФ Сергея Гамова, который принимал участие в брифинге, безучастных к трагедии Максима Демченко в его среде не нашлось.

«Я много лет работаю с Максимом Ивановичем и хорошо его знаю. Когда стала распространяться порочащая его информация, мы испытали большое отвращение к организованной травле. Я возглавил инициативную группу, и мы обратились с открытым письмом в поддержку Максима Ивановича, которое подписали более 50 известных российских актеров и деятелей культуры. Мы считаем, что это была организованная травля, нарушающая нормы актерской и журналистской этики и морали», — заявил Гамов.

Режиссер Максим Демченко объяснил, для чего Алиса Вокс обвинила его «в харассменте»
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Поведение организаторов подобной травли Сергей Гамов сравнивает с вандализмом. А желание молодых актеров сделать себе имя на хайпе оценивает как психическое отклонение.

Ранее Вокс рассказала, что находится в напряженных отношениях с музыкантом Сергеем Шнуровым после ухода из группировки «Ленинград». По ее словам, артист уничтожил ее. За это девушка не может простить 48-летнего шоумена.

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