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Star Парад. Олег Алмазов о ролях злодеев, мафии в шоу-бизнесе и нелюбви к штампам

Общество

В новом выпуске передачи Star Парад в гости к Дане Борисовой пришел российский актер театра, кино и телевидения Олег Алмазов.

В обширном послужном списке артиста более 150 ролей в фильмах и сериалах. Однако служить «одной Мельпомене» Алмазову недостаточно: он успел «засветиться» и в качестве актера дубляжа, озвучив персонажей в известных голливудских фильмах, в том числе в таких популярных картинах, как «Криминальное чтиво» и «Пираты Карибского моря» и «Аватар». Олег рассказал о том, почему, по его мнению, новичкам трудно пробиться в сфере развлечений и высказал неожиданную точку зрения о «мафии шоу-бизнеса».

Кроме того, гость обсудил с ведущей подводные камни общения с поклонниками и объяснил свое отношение к ярлыкам, которые навешивает на людей известность. Поговорили и о пандемии: по мнению Алмазова, мы никогда не можем предугадать, что ждет нас в будущем, а потому главное — не ставить жизнь на паузу,

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дана борисова олег алмазов
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