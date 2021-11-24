Пластический хирург Алексанян оценил шансы МакSим на избавление от шрамов

Москва, 24 ноября. Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, сможет ли певица МакSим избавиться от шрамов, которые остались у нее после тяжелой болезни. По мнению эксперта, устранить рубцы будет очень трудно.

Алексанян пояснил, что обычно на интубации можно находиться пять дней. Если не сделать трахеостомию, то может развиться стеноз гортани, который грозит летальным исходом. Именно поэтому МакSим поставили трахеостомическую трубку, пояснил эксперт в беседе с изданием «Дни.ру».

По словам Алексаняна, рубцы на коже певицы можно будет иссечь через полгода. Сроки зависят от того, как восстанавливается передняя стенка гортани, кожа и прочее, пояснил пластический хирург.

«Сказать, что они вообще исчезнут — это невозможно, потому что если есть разрез, там есть рубец. Но они будут минимально заметные. Это тоже зависит от ее организма», — уточнил специалист.

Медик добавил, что в случае исполнительницы хита «Нежность» речь идет не просто о пластике, а о реконструктивной хирургии гортани. Возможно, МакSим лучше не пытаться удалить шрамы и оставить все как есть.

«Но если надо будет швы ставить, то, естественно, могут и пластические хирурги», — заключил Алексанян.

Напомним, летом певица попала в больницу с тяжелейшим воспалением легких и провела почти два месяца в коме. После болезни МакSим полностью сосредоточилась на здоровье.