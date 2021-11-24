Миссия Евросоюза положительно оценила ход региональных выборов в Венесуэле

Каракас, 24 ноября. Миссия Европейского союза (ЕС), которая наблюдала за выборами в Венесуле 21 ноября, отметила общие улучшения процедуры голосования. При этом остался и ряд «структурных недостатков».

Elecciones en Venezuela: los observadores de la Unión Europea concluyen que las condiciones electorales mejoraron pero persisten "deficiencias estructurales" https://t.co/Tkwniqornd — BBC News Mundo (@bbcmundo) November 23, 2021

По словам главы миссии Исабель Сантос, общие «демократические» условия на этих выборах улучшились по сравнению с тремя предыдущими процедурами волеизъявления.

«Если правовая база Венесуэлы соответствует большинству международных стандартов, то миссия смогла зафиксировать отсутствие независимости судебных органов, и несоблюдение верховенства закона», — сказала она.

Также среди претензий использование государственных ресурсов и произвольное отстранение ряда кандидатов. Сантос подчеркнула, что это первая наблюдательная миссия, которую ЕС отправляет в Венесуэлу за 15 лет, и это стало возможным благодаря приглашению Национального избирательного совета страны (CNE).

Глава комиссии также отметила, что в день выборов наблюдатели от ЕС присутствовали во всех 23 штатах Венесуэлы и в Каракасе и посетили 665 избирательных участков.

Выборы в Венесуэле

21 ноября в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы. За ходом голосования следили более 300 международных наблюдателей от различных стран и организаций, включая Россию, ЕС, ООН и американский Центр Картера.

Отличительной особенностью выборов стало то, что впервые за несколько лет в них приняли участие кандидаты от оппозиционных партий, что стало возможным в результате переговоров между правительством страны и оппозицией, которые прошли в столице Мексики при посредничестве Норвегии.