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Миссия Евросоюза положительно оценила ход региональных выборов в Венесуэле

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 16:45
Весь мир
Миссия Евросоюза положительно оценила ход региональных выборов в Венесуэле
http://www.cne.gov.ve  /  Пресс-служба Избирательного совета Венесуэлы

Каракас, 24 ноября. Миссия Европейского союза (ЕС), которая наблюдала за выборами в Венесуле 21 ноября, отметила общие улучшения процедуры голосования. При этом остался и ряд «структурных недостатков».

По словам главы миссии Исабель Сантос, общие «демократические» условия на этих выборах улучшились по сравнению с тремя предыдущими процедурами волеизъявления.

«Если правовая база Венесуэлы соответствует большинству международных стандартов, то миссия смогла зафиксировать отсутствие независимости судебных органов, и несоблюдение верховенства закона», — сказала она.

Также среди претензий использование государственных ресурсов и произвольное отстранение ряда кандидатов. Сантос подчеркнула, что это первая наблюдательная миссия, которую ЕС отправляет в Венесуэлу за 15 лет, и это стало возможным благодаря приглашению Национального избирательного совета страны (CNE).

Глава комиссии также отметила, что в день выборов наблюдатели от ЕС присутствовали во всех 23 штатах Венесуэлы и в Каракасе и посетили 665 избирательных участков.

Выборы в Венесуэле

21 ноября в Венесуэле прошли региональные и муниципальные выборы. За ходом голосования следили более 300 международных наблюдателей от различных стран и организаций, включая Россию, ЕС, ООН и американский Центр Картера.

Отличительной особенностью выборов стало то, что впервые за несколько лет в них приняли участие кандидаты от оппозиционных партий, что стало возможным в результате переговоров между правительством страны и оппозицией, которые прошли в столице Мексики при посредничестве Норвегии.

Миссия Евросоюза положительно оценила ход региональных выборов в Венесуэле
Федеральное агентство новостей /

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