Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 16:59
16:56
Происшествия
Строители из Виллози попали под статью за взятку в 500 тыс. рублей Госстройнадзору
16:55
Происшествия
Водитель Lada Largus насмерть сбил петербурженку на проспекте Обуховской Обороны
16:53
Экономика
Украинцы объяснили исчезновение уникального судозавода
16:49
Армия
Украинцы сравнили с неуместным анекдотом последние испытания своих ВВС
16:45
Общество
Публицист Мармазов о системе образования и ЕГЭ: Пришло время вернуть фундамент обществу
16:45
Весь мир
Миссия Евросоюза положительно оценила ход региональных выборов в Венесуэле
16:42
Происшествия
Полиция задержала волжанина по подозрению в сбыте контрафактного алкоголя
16:40
Происшествия
Предполагаемый убийца жены и дочери задержан в Оренбурге
16:37
Шоу-бизнес
Пластический хирург Алексанян оценил шансы МакSим на избавление от шрамов
16:33
Происшествия
Охотники в Самарской области незаконно убили шесть косуль
Все новости

Юрий Лоза отказался идти в красную зону

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 16:32
Общество
Юрий Лоза отказался идти в красную зону
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 24 ноября. Певец и композитор Юрий Лоза отказался посещать красную зону в больнице по предложению врачей. Он считает, что медики хотят заразить его из корыстных побуждений.

Известные врачи ранее написали обращение к знаменитым противникам вакцинации, в число которых попал и Лоза, предложив им сходить в красную зону. Однако певец не ответил согласием.

«Конечно, я не пойду, вы что! Здорового человека вести туда, где инфекция, чтобы заразить что ли?» — возмутился композитор в комментарии РИА Новости.

Артист отметил, что любой человек в общей палате получает те же болячки, что и другие пациенты. Лоза опасается заболеть после посещения больницы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Юрий Лоза отказался идти в красную зону
лоза певец красная зона
Комментировать