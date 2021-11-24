Юрий Лоза отказался идти в красную зону

Москва, 24 ноября. Певец и композитор Юрий Лоза отказался посещать красную зону в больнице по предложению врачей. Он считает, что медики хотят заразить его из корыстных побуждений.

Известные врачи ранее написали обращение к знаменитым противникам вакцинации, в число которых попал и Лоза, предложив им сходить в красную зону. Однако певец не ответил согласием.

«Конечно, я не пойду, вы что! Здорового человека вести туда, где инфекция, чтобы заразить что ли?» — возмутился композитор в комментарии РИА Новости.

Артист отметил, что любой человек в общей палате получает те же болячки, что и другие пациенты. Лоза опасается заболеть после посещения больницы.